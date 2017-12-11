Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге самых "добрых" городов России

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Общественная палата РФ подвела итоги всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел": самым добрым городом стал Санкт-Петербург, второе место заняла Казань, третье — Ульяновск, далее расположились Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Нижний Новгород и Саратов, сообщили РИА Новости организаторы акции.

По их словам, в рамках акции жители этих городов провели наиболее масштабные экологические мероприятия с наибольшим социальным эффектом. Всего в акции участвовали более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов страны.

"Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях. Также наши эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий", — рассказала инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

По ее словам, всего в рамках акции было организовано свыше 55 тысяч различных экологических мероприятий. В частности, граждане провели более 4 тысяч субботников, более 3 тысяч акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, порядка 1 тысячи благотворительных сборов для приютов бездомных животных и более 500 акций по введению раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов.

"В этом году темой проекта была экологическая безопасность. И надо отметить, что помимо прямых активностей, таких как, например, субботники или организация пункта сбора вторсырья, наши участники проводили различные семинары, беседы людьми о соблюдении элементарных правил сохранения экологической ситуации в собственном городе", — добавила Сутормина.

Она также подчеркнула, что в этом году большую активность проявили жители сельских районов. "В ближайшее время мы представим рейтинг самых добрых сел страны", — отметила член ОП РФ.

Также ОП РФ подвела итоги рейтинга самых добрых школ, принявших участие в акции "Марафон добрых дел". Так по количеству проведенных экологических мероприятий первое место заняла школа № 422 города Кронштадт, второе место — школа № 215 города Санкт-Петербург, третье — Скосырская средняя школа станицы Скосырская Ростовской области. Всего в проекте приняло участие свыше 2700 школ со всей страны, ученики и преподаватели которых провели более 25 тысяч различных экологических мероприятий.

Традиционно в Комиссии назвали и список самых добрых россиян 2017 года. Победительницей стала жительница города Тутаев Мария Исаева. На счету активистки — свыше 20 экологических мероприятий, в рамках которых было собранно более 3 тонн вторсырья, отправленных на переработку, разработана социальная реклама на экологическую тематику. На втором месте жительница города Химки Елена Баева. Она организовала более 15 мероприятий, направленных на продвижение идеи раздельного сбора мусора и бережного отношения к ресурсам. Третье место — воспитательница Рыбинского детского дома Елена Ильина. Вместе с воспитанниками она провела более 15 экологических акций и выстроила систему раздельного сбора мусора.

"Мы, безусловно, благодарны всем людям, которые приняли участие в нашем проекте, и считаем всех настоящими героями, готовыми тратить свое личное время на благо развития своего района, города, региона. Наша акция показала, что сегодня в России люди перестали быть равнодушными к окружающей среде и готовы искать различные пути решения накопившихся экологических проблем. Поэтому со своей стороны призываем местные органы государственной власти оказывать всяческое содействие активистам на местах", — заявила Сутормина.

Всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Главная цель акции — формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Акция организована Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.