РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Санкт-Петербург занял первое место в рейтинге самых "добрых" городов России

10:2011.12.2017
(обновлено: 11:06 11.12.2017)
03580
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЗимний Санкт-Петербург. Архивное фотоЗимний Санкт-Петербург. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Общественная палата РФ подвела итоги всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел": самым добрым городом стал Санкт-Петербург, второе место заняла Казань, третье — Ульяновск, далее расположились Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Нижний Новгород и Саратов, сообщили РИА Новости организаторы акции.

Ученики средней школы поселка Туманный Мурманской области
© Фото : Анастасия Яконюк
"Нестор Петрович" из поселка Туманный: как возглавить школу в 22 года

По их словам, в рамках акции жители этих городов провели наиболее масштабные экологические мероприятия с наибольшим социальным эффектом. Всего в акции участвовали более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов страны.

"Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях. Также наши эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий", — рассказала инициатор проекта, председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

По ее словам, всего в рамках акции было организовано свыше 55 тысяч различных экологических мероприятий. В частности, граждане провели более 4 тысяч субботников, более 3 тысяч акций по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, порядка 1 тысячи благотворительных сборов для приютов бездомных животных и более 500 акций по введению раздельного сбора мусора во дворах многоквартирных домов.

"В этом году темой проекта была экологическая безопасность. И надо отметить, что помимо прямых активностей, таких как, например, субботники или организация пункта сбора вторсырья, наши участники проводили различные семинары, беседы людьми о соблюдении элементарных правил сохранения экологической ситуации в собственном городе", — добавила Сутормина.

Она также подчеркнула, что в этом году большую активность проявили жители сельских районов. "В ближайшее время мы представим рейтинг самых добрых сел страны", — отметила член ОП РФ.

Также ОП РФ подвела итоги рейтинга самых добрых школ, принявших участие в акции "Марафон добрых дел". Так по количеству проведенных экологических мероприятий первое место заняла школа № 422 города Кронштадт, второе место — школа № 215 города Санкт-Петербург, третье — Скосырская средняя школа станицы Скосырская Ростовской области. Всего в проекте приняло участие свыше 2700 школ со всей страны, ученики и преподаватели которых провели более 25 тысяч различных экологических мероприятий.

Празднование Рождества Христова в городах России
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Украденное Рождество: зачем православным предпраздничный пост
Традиционно в Комиссии назвали и список самых добрых россиян 2017 года. Победительницей стала жительница города Тутаев Мария Исаева. На счету активистки — свыше 20 экологических мероприятий, в рамках которых было собранно более 3 тонн вторсырья, отправленных на переработку, разработана социальная реклама на экологическую тематику. На втором месте жительница города Химки Елена Баева. Она организовала более 15 мероприятий, направленных на продвижение идеи раздельного сбора мусора и бережного отношения к ресурсам. Третье место — воспитательница Рыбинского детского дома Елена Ильина. Вместе с воспитанниками она провела более 15 экологических акций и выстроила систему раздельного сбора мусора.

"Мы, безусловно, благодарны всем людям, которые приняли участие в нашем проекте, и считаем всех настоящими героями, готовыми тратить свое личное время на благо развития своего района, города, региона. Наша акция показала, что сегодня в России люди перестали быть равнодушными к окружающей среде и готовы искать различные пути решения накопившихся экологических проблем. Поэтому со своей стороны призываем местные органы государственной власти оказывать всяческое содействие активистам на местах", — заявила Сутормина.

Всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта. Главная цель акции — формирование в обществе нормы ответственного отношения к природе и вовлечение максимального количества россиян в благотворительную и волонтерскую деятельность. Акция организована Общественной палатой РФ совместно с Роспатриотцентром, Ассоциацией волонтерских центров и Российским фондом мира.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена