Путин наградил Алексееву за достижения в правозащитной деятельности

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил главу Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмилу Алексееву государственной премией за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года, соответствующий указ опубликован на сайте официальной правовой информации.

"Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2017 года и присвоить почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности Алексеевой Людмиле Михайловне, председателю Региональной общественной организации "Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений" (Московская Хельсинская группа)", — говорится в сообщении.

Путин также присудил награду за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности 2017 года Владимиру Вавилову, председателю правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан имени Анжелы Вавиловой.