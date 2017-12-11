Топилин рассказал, какую сумму направят на новые демографические меры

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Около 500 миллиардов из федерального бюджета рублей будет направлено на новые демографические меры с 2018 по 2020 годы, включающие в себя строительство яслей и поликлиник, заявил в интервью РИА Новости министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"В бюджете предусмотрено на 2018 год 80 миллиардов, на 2019 год — 197,7 миллиарда и на 2020 год — 230 миллиардов. То есть 500 миллиардов рублей, плюс по 10 миллиардов рублей ежегодно на поликлиники. И важно, что те средства, которые пойдут на ипотеку, выплаты на первого ребенка и из маткапитала — это чистые федеральные деньги, в отличие от пособия на третьего ребенка. Конструкция закона такова, что назначать выплаты на первого ребенка будут органы социальной защиты субъектов, но финансировать всю программу будет только федерация. Только по детскому здравоохранению и по яслям потребуется софинансирование регионов", — сказал Топилин.

Как отметил министр, на строительство яслей предусмотрена субсидия на два года в размере 24,4 миллиарда. Топилин, со ссылкой на данные Минтруда сообщил, что очередь на ясли составляет около 327 тысяч человек.

"Ясли нам важны еще и с точки зрения привлечения женщин на рынок труда, Да, сейчас идет снижение численности граждан в трудоспособном возрасте. Исходим из того, что мы должны действовать со всех сторон. Ясли — это оживление строительства, строительной индустрии. Ипотека — это тоже стройка. Выплаты семье — это тоже стимулирует спрос на товары и услуги. Все эти меры действуют комплексно — в этом их преимущество и заключается, как мне представляется. Я надеюсь, что программа сработает именно потому, что объединяет несколько направлений и затрагивает много разных интересов", — добавил министр.