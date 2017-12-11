Департамент транспорта разработал требования для такси к ЧМ-2018

08:5211.12.2017
(обновлено: 08:54 11.12.2017)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработал требования к таксомоторным компаниям, которые будут обслуживать зрителей матчей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Таксомоторные компании смогут пройти аккредитацию для работы во время проведения чемпионата мира по футболу—2018. Она начнется в первой половине 2018-го. Требования к перевозчикам, которые будут обслуживать зрителей матчей, разработал столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.
По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, водителям рекомендовано выучить стандартные фразы на английском языке. "Они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок", — сказал он.
Чтобы таксомоторная компания могла получить аккредитацию, водители должны погасить неоплаченные штрафы, а их автомобили должны быть не старше четырех лет, отмечается в сообщении. Кузов московских машин должен быть желтого цвета, подмосковных — белого с желтой и серой полосами.
Добавляется, что такси должно быть оснащено опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, в салоне требуется разместить информацию о водителе и тарифах. Компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).
Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.
Церемония официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018 состоялась в Кремлевском дворце.
Посол чемпионата мира по футболу 2018 года и телеведущая Виктория Лопырева перед началом официальной жеребьевки чемпионата мира по футболу 2018.
Перед началом церемонии на сцене выступил Ансамбль народного танца Игоря Моисеева.
Также на сцену вышел талисман предстоящего чемпионата - волк по кличке Забивака.
Перед началом жеребьевки с приветственными словами выступили президент России Владимир Путин и руководитель FIFA Джанни Инфантино.
На мероприятии 32 командам-участницам чемпионата мира предстояло узнать своих соперников.
Также зрителям был представлен Кубок ЧМ-2018.
Награду вынес на сцену немецкий футболист Мирослав Клозе.
На жеребьевке ассистировал первый вице-президент Российского футбольного союза, бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян.
В церемонии принял участие бразильский футболист Кафу.
Итальянский футболист и тренер Фабио Каннаваро также вытянул несколько шаров с номерами команд.
Россия, будучи страной-хозяйкой чемпионата, вошла в группу А.
На мероприятии присутствовали тренеры всех футбольных сборных, которые примут участие в ЧМ-2018.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги и главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв (слева направо).
Перед началом церемонии президент России Владимир Путин встретился со звездами мирового футбола: аргентинцем Диего Марадоной и бразильцем Пеле. Также на встрече присутствовали португальский футболист Роналду и соотечественник Пеле Роналдиньо.