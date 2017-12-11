Департамент транспорта разработал требования для такси к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1084)

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разработал требования к таксомоторным компаниям, которые будут обслуживать зрителей матчей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Таксомоторные компании смогут пройти аккредитацию для работы во время проведения чемпионата мира по футболу—2018. Она начнется в первой половине 2018-го. Требования к перевозчикам, которые будут обслуживать зрителей матчей, разработал столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

По словам заммэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, водителям рекомендовано выучить стандартные фразы на английском языке. "Они должны уметь рассказать иностранным туристам о тарифах, озвучить время поездки или наиболее короткий путь до нужного места. Чтобы облегчить эту задачу, мы разработали специальные памятки. Они содержат англо-русский разговорник, расписание матчей, схемы размещения стоянок такси у стадионов, телефоны экстренных служб и советы водителям по безопасности перевозок", — сказал он.

Чтобы таксомоторная компания могла получить аккредитацию, водители должны погасить неоплаченные штрафы, а их автомобили должны быть не старше четырех лет, отмечается в сообщении. Кузов московских машин должен быть желтого цвета, подмосковных — белого с желтой и серой полосами.

Добавляется, что такси должно быть оснащено опознавательным фонарем на крыше, цветографической схемой, желтым государственным регистрационным знаком, в салоне требуется разместить информацию о водителе и тарифах. Компаниям также рекомендуют принять единый подход к ценообразованию на фиксированные маршруты (до аэропортов, вокзалов, стадионов, фан-зон, гостиниц).

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах.