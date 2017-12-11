МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Движение SERB, сорвавшее демонстрацию фильма "Полет пули" на кинофестивале "Артдокфест" в Москве, подало заявление в полицию и прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении организаторов показа. Об этом сообщается на странице в "ВКонтакте" лидера SERB Игоря Бекетова (Гоша Тарасевич).

Бекетов, по его словам, потребовал привлечь организаторов к ответственности за "разжигание межнациональной розни и ненависти. Лидер SERB также сообщил, что его отпустили из полиции, ему и еще трем задержанным грозит административный арест или штраф.

Ранее СМИ сообщили, что в ходе показа фильма "Полет пули" о ситуации в Донбассе на Международном фестивале документального кино "Артдокфест" в московском кинотеатре "Октябрь" в зале распылили пахучую жидкость. Организаторы фестиваля решили остановить показ и вывести зрителей. Программный директор "Артдокфеста" Виктория Белопольская назвала случившееся акцией хулиганов.

Игорь Бекетов заявил о причастности SERB к инциденту на фестивале. Он отметил, что показ "пробандеровского фильма" удалось сорвать "совместными усилиями". По словам Бекетова, картинам, "прославляющим убийц", в России не место.

В полиции сообщили о содержании четырех участников акции, в отношении которых составили административные протоколы. Организатор показа фильма обратился в правоохранительные органы, сотрудники МВД начали проверку.

"Артдокфест-2017" проходит в Москве с 6 по 12 декабря. Ранее организаторы заявили об отмене показа фильма украинских документалистов о конфликте в Донбассе "Война ради мира".