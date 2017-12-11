Один из авторов Конституции предложил определить в документе понятие брака

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Один из авторов Конституции России, доктор юридических наук Сергей Шахрай считает, что ее можно дополнить пунктом "о браке", который определяется как союз мужчины и женщины по любви.

"Если бы что-то в Конституции надо было дописать 24 года назад, то это то, что брак – это союз мужчины и женщины по любви. Я не предполагал, что эта проблема возникнет", — сказал Шахрай РИА Новости, отвечая на вопрос, какие дополнения он сам бы внес в основной закон государства.

По его словам, такая норма содержится в конституциях Болгарии и Хорватии.

День Конституции в России отмечается 12 декабря. Авторами главного закона страны считаются доктор юридических наук Сергей Алексеев, первый мэр Санкт-Петербурга, правовед Анатолий Собчак и доктор юридических наук Сергей Шахрай.