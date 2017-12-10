Депутат Мособлдумы Мазуров опроверг информацию о мальтийском гражданстве

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Депутат Мособлдумы Алексей Мазуров опроверг информацию о своем якобы мальтийском гражданстве, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Ранее СМИ сообщили, что международная правозащитная организация Transparency International Russia, которая финансируется из-за рубежа, выявила, что подмосковные депутаты от ЕР Игорь Ходин и Алексей Мазуров купили гражданство Мальты. Согласно российскому законодательству, депутатам любого уровня запрещено иметь двойное гражданство.

"Этот материал не имеет никакого отношения ко мне. Статьей попраны правила честной журналистики, возможно, она является заказной. Она опровергается из того материала, который там опубликован", — цитирует Мазурова пресс-служба Мособлдумы.

Так, по его словам, в материале размещено фото Алексея Борисовича Мазурова, которое не совпадает с фото депутата Мособлдумы. Кроме того, в материале размещено фото семьи граждан Мальты — Мазурова Алексея Борисовича, его супруги Ирины и дочери Маргариты. Однако, как отметил депутат, его жену зовут Наталья и он имеет троих дочерей – Ксению, Ариадну и Дарью.

"Соответственно, полностью дезавуируется выписка из права собственности. Там представлено, что право собственности на квартиру стоимостью 1,5 миллиона евро принадлежит Мазурову Алексею Борисовичу и его супруге Ирине. Поскольку мою супругу зовут Мазурова Наталья Борисовна, это ко мне отношения не имеет. Поэтому статья не имеет никакого отношения ко мне, и я огорчен, что факты были не проверены", — подчеркнул Мазуров.