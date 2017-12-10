Москалькова заявила о прогрессе в защите прав человека в России

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Человек сегодня защищен гораздо больше, но остаются нерешенными проблемы в жилищной и тюремной сфере, в информированности людей о своих правах — поле для совершенствования гарантий все еще велико. В преддверии Международного дня прав человека омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала РИА Новости о состоянии правозащитной системы в России.

Системные проблемы

"Когда мы говорим о защите прав человека, то, конечно же, видим движение вперед. Человек сегодня больше защищен от насилия, зла, войны, повторения глобальных катастроф, которые были в мире. Но можем ли мы сегодня быть удовлетворены в полной мере? Нет. Поле, для совершенствования системы гарантий очень велико", — заявила уполномоченный.

Разница между бедными и богатыми, недостаточный уровень гарантий для молодых специалистов, недовольство судебной системой и следствием — все эти проблемы остаются для России актуальными, отметила Москалькова.

Она рассказала, что работа омбудсмена со всеми обращениями граждан строится по индивидуальным подходам, и напомнила, что каждый год аппарат уполномоченного суммирует все поступившие жалобы, чтобы определить самые острые системные проблемы.

"Мы сегодня видим, что большая часть обращений связана с жильем. Значит, нам нужно здесь серьезно поработать. Большое количество (жалоб) связано с инвалидами: люди недовольны, что им устанавливают не ту группу или вообще отказывают в инвалидности, они не могут получить средства реабилитации, что не учитывают при предоставлении жилья их болезнь", — сообщила Москалькова.

Она отметила, что не менее важные проблемы присутствуют и в политической сфере. По словам омбудсмена, за 2017 год в аппарат уполномоченного неоднократно поступали жалобы на отказ в проведении митингов без предоставления достойной альтернативной площадки. Люди воспринимали подобные ситуации как нарушение их права на свободу слова, уточнила она.

"В частности из Санкт-Петербурга приходили мне такие обращения, из других городов. Люди ставят правильно вопрос, что нужно поработать и найти площадки… Пусть это будет не Красная площадь, но место какое-то публичное, потому что они недовольны, когда их посылают в такие отдаленные места, где само мероприятие, может быть, теряет смысл… Это очень сложно — найти компромисс противоположных интересов, но в этом и задача власти", — объяснила омбудсмен.

Москалькова заявила, что большое количество граждан РФ недовольны судебной системой и следствием. По ее словам, уголовный процесс является единственной сферой, глубоко вторгающейся в личную жизнь человека.

"Только в рамках уголовного процесса можно прийти в твой дом, перевернуть все вещи, произвести обыск, забрать то, что тебе дорого, и просто вообще сломать судьбу, не говоря уже о том, что осужденный к пожизненному заключению не только ломает судьбу свою и близких людей, но и вообще выпадает из жизни", — сказала омбудсмен, уточнив, что именно в этой сфере необходима максимально высокая система гарантий.

Уполномоченный рассказала, что получает много обращений с просьбой перевести заключенного ближе к месту жительства его семьи, чтобы близкие люди имели возможность его навещать. Она пояснила, что закон в России на данный момент не позволяет использовать этот фактор для перевода заключенного в другую колонию. "И я вышла на системную проблему, что нужно вносить изменения в закон", — сообщила омбудсмен.

"Есть группа прав, которые называются права-гарантии. Вот среди прав-гарантий один из главных критериев защищенности прав человека — это доступ к правосудию… и правозащитные лифты, то есть человек должен иметь максимально много контрольных и надзорных органов, куда бы он мог обратиться с тем, чтобы найти правду", — отметила Москалькова.

Она привела в пример ситуацию, когда суд первой инстанции и апелляционный суд отказывают гражданину в возбуждении уголовного дела. По словам уполномоченного, прокурор не обладает такими полномочиями, а институт омбудсмена в РФ может обращаться в суд с требованием возбудить дело.

Курс самозащиты

"Когда накапливается система знаний о том, что люди попадают в трудное жизненное положение и их права нарушаются, потому что они их не знают, мы пришли к выводу, что нужно обязательно в образовательную систему включать курс по правам человека", — рассказала Москалькова.

Омбудсмен напомнила, что в этом году впервые провела открытый урок "Права человека" для школьников. По ее словам, в этот же день региональные уполномоченные провели подобные уроки в субъектах Российской Федерации.

Есть к чему стремиться

"Сейчас мы приступили к разработке большой образовательной программы вместе с рядом ВУЗов для юридических (факультетов), не юридических (факультетов), для школьников, бакалавров, для магистров", — добавила уполномоченный.

Тем не менее, Москалькова отметила, что в России большую работу еще предстоит проделать по всем группам прав: гражданским, политическим, экономическим и личным. По словам омбудсмена, именно права человека являются камертоном всех действий и решений, они помогают людям оценивать их с таких позиций, как справедливость, уважение, комфортность жизни.

"В этом году к нам приезжал (Турбьерн) Ягланд, генеральный секретарь Совета Европы, и по моему приглашению встретился с уполномоченными по правам человека в субъектах на координационном совете. Он начал с того, что нет ни одной страны, где бы не нарушали законы", — заметила уполномоченный.

Соглашаясь с Ягландом, Москалькова заявила, что защищенность прав человека достигается не отсутствием проблем, а большим количеством инструментов для их исправления и восстановления нарушенных прав. По мнению омбудсмена, это именно то, к чему нужно стремиться.