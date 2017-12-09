МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Правоохранители должны проверить на предмет разжигания межнациональной розни слова студента РАНХиГС, которого силой заставили извиниться на камеру за его комментарии в соцсети, а ему самому необходимо обратиться в полицию, заявил РИА Новости сопредседатель Российского студенческого союза Василий Михайлов.

Ранее радиостанция " Говорит Москва " сообщала, что студента РАНХиГС силой заставили извиняться на камеру за комментарии в сообществе в соцсети "ВКонтакте". В частности, он оставил свое мнение под публикацией, в которой обсуждались отношения между женщинами-мусульманками и представителями других конфессий.

"Уполномоченным органам слова студента необходимо проверить на наличие разжигания межрелигиозной или межнациональной розни, а студенту стоит не в деканат обращаться, а в полицию", — сказал Михайлов.

По его словам, "любые проявления нетерпимости порождают конфликты".

Он также пояснил, что этот вопрос не находится в компетенции студсоюза, и отметил, что подобное в студенческой среде является скорее исключением, чем правилом.