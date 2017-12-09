Роскомнадзор заблокировал доступ к 41 "зеркалу" торрент-трекеров

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Роскомнадзор прекратил доступ к 41 "зеркалу" торрент-трекеров, которые ранее заблокировал Мосгорсуд, сообщается на сайте ведомства в субботу.

"В рамках реализации "антипиратского" закона Роскомнадзором приняты меры по прекращению доступа на территории России к 41 "зеркалам" (копиям) торрент-трекеров, заблокированных ранее Мосгорсудом на постоянной основе в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации с нарушением авторских прав. Решениями Минкомсвязи "зеркалами" признаны копии торрент-трекеров: rutor (18 "зеркал"); rustorrents (9); rutracker (5); nnm-club (5); goldenshara (2); torrentino (2). Доступ к ним в настоящий момент ограничивается операторами связи", — говорится в сообщении.

С 1 октября в Роскомнадзор поступило 295 решений Минкомсвязи о признании сайтов "зеркалами" заблокированных в России пиратских сайтов.