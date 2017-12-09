Дед Мороз пришел в Крым по мосту через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Российский Дед Мороз пришел в Крым по строящемуся мосту через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"На Крымский полуостров он перешел по мосту: часть маршрута — по готовым пролетам, остальную — по рабочим мостам и технологическим площадкам", — говорится в сообщении.

Строители показали Деду Морозу процесс подготовки к асфальтированию проезжей части.

Гость из Великого Устюга увидел все восемь участков строящегося моста и поднялся на железнодорожную арку. С высоты 35 метров он оценил масштаб и темпы строительства с таманской и крымской стороны.

"Новогодний волшебник проверил качество готового покрытия, постучал по нему своим посохом и прокатился на катке. Строители к визиту гостя подготовились: украсили технику мишурой, шарами и снежинками. Сварщики из арматуры сделали новогоднюю елку: ее высота 60 сантиметров, вес около пуда – 16 килограммов", — говорится в сообщении.

В рамках визита он встретился не только со строителями, но и с детьми, которые живут по двум берегам Керченского пролива.

"Дух захватывает! Крымский мост – это то чудо, которое объединяет людей, живущих на разных берегах Керченского пролива. Больше всего впечатлила слаженность команды, которая работает на этом мосту", — поделился Дед Мороз.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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