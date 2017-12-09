Депардье встретился с воспитанницами пансиона Минобороны

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Творческая встреча французского актера Жерара Депардье и воспитанниц пансиона Минобороны прошла в Москве в субботу.

Актера приветствовали несколько сотен воспитанниц пансионата. В первый раз они встретились с Депардье в 2016 году в стенах Госфильмофонда.

Воспитанницы пансионата поприветствовали Депардье на французском и русском языках, ведущая представила его как "самого популярного актера Франции, лучшего актера Каннского и Венецианского фестивалей, любимого артиста российского зрителя".

"Мы приветствуем вас, кого знают и любят все российские зрители, чьи актерские работы всегда приносят восторг и восхищение и хорошее настроение. Мы рады пообщаться с человеком мира, для которого наша страна широкого раскрыла свои двери. Мы от души говорим сегодня "Здравствуйте!", мы приветствуем вас", — сказала ведущая.

Перед актером выступил ансамбль барабанщиц пансиона, а ученицы исполнили две песни на французском языке. Также для Депардье разыграли сценку из бродвейского мюзикла, станцевали ирландский танец и спели песню "Дружба".

"Я хочу поблагодарить вас за то, что я видел, потому что я в восторге. Когда я был маленький, мне не удалось поучиться в такой школе, как ваша, но я всегда этого хотел", — сказал актер.