В СК назвали самое распространенное коррупционное преступление в России

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Взятка — самое распространенное коррупционное преступление в России, сообщила журналистам в субботу официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Среди уголовных дел (о коррупции — ред.), направленных в суд, преобладают преступления, связанные с получением либо дачей взятки – 3367, мошенничество – 1178, присвоение или растрата (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) – 599", — сказала Петренко.

Ранее глава ведомства Александр Бастрыкин сообщал, что в текущем году ущерб по уголовным делам коррупционной направленности составил 10,3 миллиарда рублей, а для обеспечения его возмещения арестовано имущество на 7,1 миллиарда.

По данным СК, в ходе предварительного следствия часть ущерба возмещают сами обвиняемые, этот процент невысок и составляет он порядка 20, "однако в совокупности с действиями следствия по установлению и аресту имущества в текущем году возмещено 89% причиненного ущерба".

В субботу, 9 декабря, отмечается Международный день борьбы с коррупцией.