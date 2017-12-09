Как встретить Новый год на Дальнем Востоке: казино, лыжи и мамонты

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 9 дек — РИА Новости. Желающие встретить Новый год на Дальнем Востоке найдут достаточно возможностей на любой вкус и кошелек. РИА Новости подобрали несколько наиболее интересных вариантов запоминающегося праздничного досуга.

Улететь из Москвы во Владивосток накануне праздников и отдохнув вернуться домой в конце каникул можно в среднем за 25-28 тысяч рублей. Поселиться в шикарном люксовом номере единственного в городе пятизвездочного отеля Hyundai обойдется от 22 до 80 тысяч рублей за ночь. Обычный двухместный номер в праздники здесь стоит от 13,5 тысяч рублей. Как рассказал представитель отеля, забронированных номеров пока немного, но с 3 декабря ожидается приезд иностранных тургрупп.

Если у вас эконом-каникулы, то остановиться можно и в хостеле. Койко-место в центре Владивостока обойдется в праздники в 550-750 рублей – это в среднем на 100 рублей дороже, чем в другое время года.

Азартному человеку провести новогодние праздники можно в игорной зоне "Приморье" под Владивостоком. В новогоднюю ночь номер на двоих в пятизвездочном отеле крупнейшего в РФ казино Tigre de Cristal обойдется от 20 тысяч рублей, в эту сумму входит также праздничный ужин и развлекательная программа. Как рассказал РИА Новости представитель отеля, многие номера в новогоднюю ночь уже забронированы.

Если вы не заказываете номер, то новогодний банкет с алкоголем в ресторане отеля обойдется в 6 тысяч рублей на человека. Из Владивостока в казино вас довезут на специальном транспорте. В течение праздников в будний день за номер (плюс завтрак) здесь придется отдать от 7,8 тысячи рублей, в выходной – от 13 тысяч рублей. Из развлечений в Tigre de Cristal – рестораны, бары, гольф-симулятор и, конечно же, казино.

Отдохнуть в начале января на базах отдыха в Приморье будет стоить в среднем от 2 тысяч рублей на человека в сутки, кое-где при большом числе гостей делают скидки. Цены на люксовые номера на базах начинаются от 5 тысяч рублей. Традиционно, чем ближе база к Владивостоку, тем дороже там номера.

Снять частный дом в крае – в Анисимовке, в Лукьяновке – возле снежных трасс и прочих зимних развлечений обойдется в среднем в 10 тысяч рублей в сутки на шестерых. При этом можно поискать дом и у частников – местных жителей, которые отдадут его в аренду подешевле. Однако такие варианты, как правило, бронируются за 1,5 – 2 месяца. В случае с базами свободные места можно найти и в декабре.

Относительно недорого, зато шумно и вкусно можно отметить Новый год в любом из многочисленных китайских кафе и ресторанов. Средний чек здесь — 400-500 рублей на человека, кое-где даже проходят концерты.

Отдохнуть от обильной еды и покататься на лыжах и тюбингах можно в пригороде Владивостока. Вход в праздники на базу "Комета" стоит 250 рублей для взрослого и 200 рублей для ребенка старше 6 лет. Здесь также можно за отдельную плату взять на прокат лыжи, тюбинги, сноуборд и прочее. Так, аренда комплекта горных лыж и экипировки для взрослого обойдется за первый час 600, а за второй – 300 рублей.

Познавательно провести праздники можно в Приморском океанариуме на острове Русский. Пока цена входного билета туда обсуждается – либо будет обычной, либо по тарифу выходного дня: 800 —1000 рублей за билет в экспозицию и на представление дельфинария. Организаторы обещают интересную праздничную программу и новые номера с животными.

Для тех, кому не сидится в тепле, турфирмы предлагают экскурсии по краю – на водопады, самые высокие горы региона и в природные парки. Комплексные туры на несколько дней с доставкой и проживанием стоят от 12-13 тысяч рублей. Туры одного дня можно найти за 3-4 тысячи рублей. Из бесплатных развлечений во Владивостоке на новогодние праздники – концерты, конкурсы, развлечения и фейерверк на центральной площади города, где уже установлена огромная елка.

Приамурье: экскурсии на космодром и резиденция Деда Мороза

В Амурской области в декабре можно совершить экскурсию на космодром и в резиденцию Деда Мороза.

"Мы в декабре продолжаем предлагать туры на космодром Восточный. 28 ноября мы были единственным агентством, которое вывозило группу посмотреть на второй пуск с космодрома, — вывозили мы школьников. Пуск можно было посмотреть на специальной площадке в 4 километрах от стартового стола", — рассказала РИА Новости директор по туризму туристической фирмы "Спутник" Наталья Потанина.

По ее словам, есть заявки и от желающих увидеть пуск, запланированный с космодрома на 22 декабря, экскурсия включает не только смотровую площадку, но и осмотр объектов космодрома и наукограда Циолковского.

"Ждем в Благовещенск и китайских туристов, они едут посмотреть на снежный городок на центральной площади города. Есть группы, которые заказывают встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, но больше всего гостей из Китая привлекает шопинг в Благовещенске", — добавила Потанина.

На центральной площади Благовещенска уже начали возводить снежный городок, в этом году его украсят 22 снежных и 22 ледовых фигуры, также здесь установят искусственную ель высотой в 21 метр. Создать праздничное настроение благовещенцам и гостям города обещают и в резиденции Деда Мороза, которая откроется в центре Благовещенска 15 декабря. На интерактивных представлениях, которые будут проходить по четыре раза в день, ждут и детей и взрослых.

Стоимость авиаперелета по маршруту "Благовещенск-Москва" в одну сторону с 6 по 15 декабря составит в среднем 13-14 тысяч рублей.

"С 15 декабря билеты начинают дорожать. С 22 декабря, например, перелет в одну сторону обойдется от 24 тысяч рублей и выше, на 26 декабря средняя цена — 28 тысяч 835 рублей, а вот 29, 30 декабря чуть дешевле — от 25 тысяч в одну сторону", — рассказали РИА Новости в авиационном туристическом агентстве "Моисей".

Провести новогодние каникулы в отеле бизнес-класса "Глория" в Благовещенске обойдется в 36 тысяч рублей – столько стоит проживание в двухместном номере с 30 декабря по 7 января. Новогодние каникулы в скромном отеле "5 Комнат" с проживанием двух взрослых в бюджетном двухместном номере обойдутся в 12 тысяч рублей. Еще один вариант – аренда квартиры (в среднем 2 тысячи рублей в сутки).

Главное развлечение на новогодних каникулах на Сахалине – горнолыжный курорт "Горный воздух" и несколько трасс для прогулок на беговых лыжах. Удобство их в том, что все они расположены в самом центре Южно-Сахалинска, в шаговой доступности от гостиниц.

"Горный воздух", где продолжается строительство курорта мирового уровня, предлагает туристам готовые туры, правда пока только из Благовещенска и Петропавловска-Камчатского. К примеру, тур на семь дней из Благовещенска на двоих с проживанием в стандартном номере гостиницы с завтраками, без оплаты авиабилетов будет стоить от 37 до 70 тысяч рублей. Семье с двумя детьми самый дешевый вариант обойдется в 74 тысячи рублей.

Авиабилет из Южно-Сахалинска в Благовещенск сейчас стоит порядка 30 тысяч рублей. Тур из Петропавловска-Камчатского вместе с авиабилетами обойдется дешевле — от 48 тысяч рублей. Недельное проживание в гостиницах Южно-Сахалинска в январе следующего года обойдется гостю в 30 – 50 тысяч рублей. В хостелах можно поселиться за 8 – 9 тысяч рублей в неделю. А билет Москва — Южно-Сахалинск сейчас стоит 22 тысячи рублей.

"Горный воздух" предлагает любителям горнолыжного спорта и сноуборда 25 километров трасс различной сложности, протяженность самой длинной из которых составляет 4,4 километра. Кататься можно до 22.00. За пять часов катания в день нужно будет заплатить 750 рублей. Целый день можно кататься за 1,5 тысячи рублей, безлимитный ски-пасс на пять дней стоит 6 тысяч рублей. Прокат комплекта сноубордиста и горнолыжника на один день обойдется в 3 тысячи рублей, на час – 500 рублей. Разовый подъем на канатке – 120 – 150 рублей в будни и выходные соответственно.

Кроме того, в центре города можно покататься и на беговых лыжах, прямо за площадью Победы в лесу – 8 километров лыжных трасс. В экологически чистом районе, у гостиничного комплекса "Санта" – еще 6 километров освещенных лыжных трасс.

Подледный лов корюшки и колымский аттракцион

Туроператоры Магаданской области в новогодние праздники могут предложить подледный лов и катание на горных лыжах, сообщил РИА Новости представитель одной из туристических компаний региона.

"В Магаданской области уже сейчас мы выезжаем на реки, начался подледный лов. В начале января мы ожидаем, что льдом покроется бухта Гертнера в Магадане, начнется лов корюшки в Охотском море. Кроме того, мы можем предложить туристам катание на лыжах, в том числе горных. Ну а для тех, что готов потратиться, возможна и охота в отдаленных районах региона. Еще один "аттракцион" для приезжих, особенно иностранцев, это возможность прочувствовать на себе колымские пятидесятиградусные морозы, проехав по трассе "Колыма", — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что желающим приехать в регион нужно поторопиться с приобретением авиабилетов уже сейчас: в Магадан из Москвы летают всего четыре рейса в неделю, так что самолеты полностью заполнены, цены на авиабилеты высокие.

"На ближайшие дни продается только бизнес-класс, билет стоит 50-60 тысяч рублей в одну сторону. Но на конец декабря — начало января еще можно купить билеты дешевле – примерно за 45 тысяч туда-обратно", — уточнил собеседник.

Музей мамонта и коллекция алмазов в Якутии

Национальный туристический оператор "Территория Север" предлагает в дни новогодних каникул пакетные пятидневные туры по Якутии для школьников и студентов.

В программе посещение единственного в мире музея мамонта, историко-архитектурного комплекса "Старый город" в Якутске, где воссоздана улица XIX века, выставки "Сокровищница Якутии" с самородками золота, платины, алмазами и бриллиантами.

Гостям обещают поездку в "Царство вечной мерзлоты", обустроенном в леднике внутри горы, знакомство с резиденцией Якутской Зимы и повелителя холода Чысхаана, а также посещение ледяного бара.

Отведать национальную якутскую кухню, послушать хомус и увидеть национальные обряды угощения духов и встречи солнца можно в усадьбе Атласовых.

Петроглифы и нанайская уха в Хабаровском крае

Стоимость тура без авиабилетов и проживания в гостинице на сайте указана в 6,5 тысяч рублей при группе от 15 человек.

Жители и гости Хабаровска могут отправиться на экскурсию в одно из древнейших поселений Хабаровского края – село Сикачи-Алян, известное своими петроглифами. Возраст изображений на каменных валунах вдоль Амура – около трех тысяч лет. Здесь проживают нанайцы — один из коренных малочисленных народов Севера.

"В однодневные туры в Сикачи-Алян можно поехать 23 декабря, 3, 6 и 9 января. Стоимость — 3,5 тысячи рублей с человека. В программе экскурсия к древним петроглифам, фольклорное представление, стрельба из лука, катание на тюбах, мастер-классы и обед из блюд национальной кухни: уха, запеченная на костре рыба, нанайские пельмени, тала и напиток из таежных ягод", — сообщила РИА Новости представитель компании "Вояж", которая организует туры.

Провести новогоднюю ночь в уютной атмосфере вдали от городской суеты среди живописной природы предлагают несколько крупных туристических комплексов и десятки небольших турбаз. Во многих из них все или большинство мест к началу декабря уже раскуплено.

Так, на крупнейшем в крае горнолыжном комплексе "Холдоми" под Комсомольском-на-Амуре все номера в гостиницах с 30 декабря по 1 января уже забронированы. Цены с прошлого года не повышались.

Согласно прайсу на официальном сайте комплекса, двухместный номер повышенной комфортности обойдется в 10 тысяч рублей в сутки, двухместный номер эконом-класса в праздничные дни составит 3,7 тысячи рублей.

В туристическом комплексе "Амут Сноу Лэйк" в Солнечном районе Хабаровского края, расположенном среди таежных сопок рядом с озером Амут, все коттеджи с 31 декабря по 1 января также разобраны, осталось несколько свободных мест в гостинице эконом-класса. Как сообщили в службе бронирования "Амут Сноу Лэйк", свободные коттеджи есть после 5 января.

Согласно прайсу на официальном сайте, с 31 декабря по 13 января 2018 года аренда на сутки вип-коттеджа на 10 человек обходится в 34,4 тысячи рублей, эконом-коттедж на шесть человек 16,2 тысячи рублей. Стоимость гостиницы — 1,7 тысячи рублей с человека, койко-место в гостинице с новогодним банкетом обойдется в 7,7 тысячи рублей.

В крупнейшем под Хабаровском туристическом комплексе "Заимка" предлагают пакетные трехдневные туры на новогодние праздники. "Пакетный тур "Новогодний" (с 31 декабря по 2 января) — 29,4 тысячи рублей за двухместный номер. Сюда входит проживание, новогодний банкет и программа, фейерверк, тренажерный зал, бассейн и сауна, автомобильная стоянка, сообщили в службе бронирования.

Стоимость встречи нового года в ресторанах и кафе Хабаровска, в зависимости от уровня заведения и шоу-программы, начинается от 5 тысяч рублей с человека.

Бесплатный концерт в Хабаровске можно будет посмотреть в парке "Динамо". В предновогодний вечер здесь традиционно проводятся народные гуляния, конкурсы, катание с горок и фейерверк. У хабаровчан, которые никуда не поехали на новогодние праздники, всегда есть приятный бонус — восхитительные виды Амура и яркое небо при закатном солнце.