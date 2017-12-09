Кадыров рассказал о встрече с боксером Мэйуэзером

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"У нас состоялась теплая беседа о боксе, тенденциях его развития в Чечне, России и во всем мире. Его (о Мэйуэзере — Прим. ред.) опыт, а именно пятьдесят побед в пятидесяти боях стоят многого", — написал Кадыров.

Глава Чечни также отметил, что Мэйуэзер сообщил о намерении получить российское гражданство. Кадыров также отметил, что известный боксер хотел бы иметь дом в Грозном.

Кадыров также рассказал, что Мэйуэзер обещал приехать чеченскую столицу с группой известных боксеров.

"У нас много совместных планов", — констатировал глава Чечни.

Ранее 40-летний боксер Флойд Мэйуэзер сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" о жевании получить гражданство Российской Федерации.