Кадыров рассказал о встрече с боксером Мэйуэзером

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Глава Чечни также отметил, что Мэйуэзер сообщил о намерении получить российское гражданство. Кадыров также отметил, что известный боксер хотел бы иметь дом в Грозном.
Кадыров также рассказал, что Мэйуэзер обещал приехать чеченскую столицу с группой известных боксеров.
"У нас много совместных планов", — констатировал глава Чечни.
Ранее 40-летний боксер Флойд Мэйуэзер сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" о жевании получить гражданство Российской Федерации.