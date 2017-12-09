"Секс и дети запрещены". Зачем россияне уходят жить в закрытые коммуны

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости, Ануш Долуханян. Общие вещи и деньги, один душ на десятки людей. Одна идеология. Молодые мужчины и женщины бросают привычную жизнь и уходят в коммуны. Туда, где царят свои правила и нет ничего личного. Корреспондент РИА Новости расспросила участников сообществ о том, как им живется в изоляции от внешнего мира и почему они на это решились.

Только для своих

Коммуна "Рассвет" существует в Воронеже с 2009 года. В сообщество закрытого типа попасть могут исключительно свои. Сегодня там постоянно проживают только четыре человека, остальные — автостопщики и те, кто просто надолго остается в доме.

Изначально коммуна создавалась для того, чтобы заниматься благотворительностью, помогать бездомным и "развивать низовые гражданские инициативы". Но с 2016 года члены сообщества стали именовать себя некоммерческим городским пространством, в котором могут собираться активисты.

"Коммуна — это малая социальная группа, проживающая совместно и ведущая общее хозяйство. Общие деятельность и идея, общее пространство для сборов, обсуждений, обедов", — вот базовые принципы сообщества, в котором "живут преимущественно энергичные и молодые люди". Так "Рассвет" презентует себя на своем сайте.

© Фото : Сайт коммуны "Рассвет" Коммуна "Рассвет" проводит много благотворительных мероприятий: раздача еды в детские дома и образовательные встречи © Фото : Сайт коммуны "Рассвет" Коммуна "Рассвет" проводит много благотворительных мероприятий: раздача еды в детские дома и образовательные встречи

Воронежская коммуна занимает одноэтажный дом с тремя комнатами — общей площадью всего в 38 квадратных метров. Раз в месяц участники ходят на общую закупку продуктов. Если в будние дни кто-то готовит, то на всех сразу, рассказывает представитель сообщества Егор Петров (имя изменено). Бытовые обязанности расписаны в графике на месяц. По словам Егора, есть два обязательных правила: "не употреблять на территории любые вещества, изменяющие сознание (алкоголь, наркотики)" и "принимать активное участие в благотворительных проектах".

© Фото : Сайт коммуны "Рассвет" Все, что есть в доме общее. Особенно то, что есть в холодильнике © Фото : Сайт коммуны "Рассвет" Все, что есть в доме общее. Особенно то, что есть в холодильнике

"Здесь случаются и бытовые конфликты. Однако все решается с помощью собраний. Их организовывают по инициативе любого участника. Спорный вопрос обсуждают и выносят на голосование, если без этого не удается прийти к консенсусу", — говорит "коммунар".

Почему Егор выбрал жизнь в коммуне без видимых на то причин? "Есть и плюсы, и минусы. Из плюсов — экономия средств на жизнь, интересное времяпрепровождение с людьми, которые потом становятся твоими друзьями. Минусы — ограниченность личного пространства", — делится он.

Женское царство

В Тверской области в трехэтажном деревянном доме около пяти лет назад образовалась женская коммуна. Сейчас в ней 13 участниц.

Катерине 25 лет, в коммуне она живет три года. "Меня пригласила неизвестная мне тогда девушка — Анна, основатель. Она написала мне в личные сообщения. Объяснила, что хочет создать женское общество, независимое от мужчин, и попросила стать его частью. Я согласилась", — вспоминает девушка.

Катерина рассказывает, что обстоятельства на тот момент сложились так, что предложение было очень своевременным. Ей негде было жить, а вариант с коммуной казался идеальным: внести за вступление две тысячи рублей, а потом часть зарплаты — около 10 тысяч рублей из 15 тысяч — нужно отдавать на "благо коммуны".

Кроме того, взгляды на жизнь у Катерины и Анны полностью совпадали: мужчина — не главное, он никак не может повлиять на судьбу женщины. Решение было принято.

В течение пяти лет в доме сменилось около 45 девушек в возрасте от 24 до 35 лет. В основе совместного проживания, по словам Катерины, лежит устав. "В документе прописаны все правила. Нельзя водить мужчин в дом. Запрещены секс и дети. За разбросанные вещи — штраф", — раскрывает подробности Катерина.

Каждая девушка должна быть полезной для общества. Так, трое устроились по трудовому договору в магазины, пять трудятся на собственной маленькой ферме, остальные — либо производят какую-то продукцию (шарфы и шапки), либо убирают дом.

Впрочем, разъясняет Катерина, у тебя могут быть отношения с мужчиной, но только не в доме: "Некоторые говорят, что мы нетрадиционной ориентации, но это не так. Нет запрета на общение с мужчинами, главное — не впадать в зависимость от них. Если кто-то заметил, что ты в доме проводишь меньше времени, чем с мужчиной, тебя могут выгнать. А если девушка решит выйти замуж, она уходит из коммуны и никогда не сможет вернуться обратно".

Захотела сменить работу и стать дежурной по дому — только по решению собрания. "Любой спорный вопрос решается с помощью своеобразного вече. Все девушки в назначенный день садятся в гостиной, проходит обсуждение, потом голосование. Мы всегда стараемся найти компромиссы", — говорит Катерина.

В женском сообществе, да еще и закрытом, разумеется, не обходится без ссор. "Как-то раз одна из девушек подняла вопрос о косметике. У нас установлены правила: если косметика в общедоступном месте, а не в шкафу конкретного человека, то ей может пользоваться любая. Общедоступным называется все: и кровать, и спальный мешок. Для хранения личных вещей есть шкаф. Дамочка тогда забыла убрать в шкаф помаду, в итоге ее взял кто-то другой. На собрании она начала кричать матом и бросаться на всех. Пришлось ее выгнать, правила есть правила (мат и грубая физическая сила запрещены. — Прим. ред.)", — приводит примеры участница сообщества.

© Fotolia / shock Если девушка привела в дом мужчину, самая старшая имеет право в ту же секунду выгнать ее из дома. По этому причине девушки стараются избегать любых курьеров, чтобы они случайно не вошли в дом © Fotolia / shock Если девушка привела в дом мужчину, самая старшая имеет право в ту же секунду выгнать ее из дома. По этому причине девушки стараются избегать любых курьеров, чтобы они случайно не вошли в дом

Все необходимые продукты женщины покупают на деньги из общей кассы, оттуда же оплачивают коммунальные услуги и интернет. "Сейчас у нас прекрасный состав, мы научились работать вместе. Женское общество для меня идеально. Иногда я представляю, что мы героини греческих мифов — сильные и стройные амазонки. Мы не ограничены ничем, отделены от мира, у нас демократия", — заверяет Катерина.

"Милютинский сквот"

В доме семьи Лансере на Чистых прудах в Москве уже более двух лет существует творческая коммуна "Милютинский сквот". Здесь обитают художники и другие люди искусства. Тут же и работают — проводят выставки, концерты, лекции, поэтические вечера и закрытые вечеринки для своих.

До образования коммуны внутренний подъезд дома Лансере 25 лет был заброшен и завален мусором. В 2015-м несколько молодых людей творческих профессий договорились с владельцем дома об аренде нескольких этажей. Тогда как шестой этаж остался пустым. Однако недавно на нем поселились новые художники и основали собственную коммуну.

"Мы сделали приличный ремонт, установили джакузи и посудомоечную машину. У нас есть дежурства. Большую часть времени сквот закрыт для посетителей, но раз в две недели мы устраиваем некоммерческие мероприятия. В холле у нас выставка, огоньки, инсталляции — атмосфера волшебства", — рассказывает житель сквота Виктор Антонов.

© Фото : Из личного архива Виктора Антонова Объявление о поиске новых сожителей обычно дают только в социальных сетях © Фото : Из личного архива Виктора Антонова Объявление о поиске новых сожителей обычно дают только в социальных сетях

Виктор окончил вуз и получил диплом по специальности "ядерная физика", сейчас он готовится к поступлению в Университет Калифорнии. "Я администрирую наше пространство, ремонтирую, людей заселяю и организую мероприятия. Комнат много — время от времени кто-то съезжает, постоянно ищем творческих товарищей. Моя цель в жизни — продвинуть человечество вперед", — говорит молодой человек.

© Фото : Из личного архива Виктора Антонова © Фото : Из личного архива Виктора Антонова

По его словам, в сквоте царит "дружественно-семейная атмосфера": "На кухне все общее. Есть правило: если готовишь — готовь на всех. Художники считают гречку пищей богов. Мы питаемся простой едой, чтобы все средства направить на дело своей жизни, не зацикливаясь на бытовых мелочах. Еще мы развиваем культуру фриганства: договорились с некоторыми ресторанами, чтобы еду, которую приготовили и не успели продать, не выбрасывали, а отдавали нам бесплатно. Нам стыдно выбрасывать продукты, пока на земле есть люди, которые голодают".

"Формально мы обычная квартира, только с 13 комнатами. На удивление очередей в санузел не бывает, потому что все в разных часовых поясах живут: кто-то работает вечером, кто-то — ночью, а кто-то — днем. Каждый день у нас атмосфера тусовки, кухня полна гостей, но это не студенческие пьянки, а интеллигентные вечеринки. Работать, конечно, бывает сложно: закроешься в комнате за дубовыми дверьми — и вроде ничего не слышно, но как только выходишь на кухню чая налить, тут же забываешь о работе", — описывает жизнь в коммуне Виктор.

© Фото : Из личного архива Виктора Антонова В "Милютинском сквоте" очень часто проходят мероприятия, однако на часть из них закрыты для обычных поситителей © Фото : Из личного архива Виктора Антонова В "Милютинском сквоте" очень часто проходят мероприятия, однако на часть из них закрыты для обычных поситителей

Кроме него, в сквоте проживают еще около 20 человек. Одна из них — художница Юлия Тауритари, она рисует акрилом. "Здесь у меня и мастерская, и выставка картин, тут же их продаю. Однажды друг рассказал, что в центре Москвы ребята сдают комнаты по низким ценам. Было сложно не принять такой дар, потому что мне негде было жить. Сквот — прекрасное место для творческих личностей. Ребята стараются преобразить заброшенный шестой этаж, и у них это отлично получается. Мне нравится мой новый дом и новая семья, идеальное пространство для саморазвития", — признается девушка.