Наталья Комарова предложила продлить выплаты Югорского семейного капитала

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 дек — РИА Новости. Губернатор Югры Наталья Комарова предложила депутатам регионального парламента продлить до 2021 года предоставление Югорского семейного капитала, которым могут воспользоваться жители автономного округа в случае рождения или усыновления третьего ребенка и последующих детей.

Данная мера поддержки многодетных семей существует в регионе с 2013 года, за это время, благодаря регулярной индексации, сумма единовременной выплаты возросла до 116 тысяч рублей. Предусматривается, что средства Югорского капитала, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования, медицинской помощи.

"В Югре реализуется адресная мера поддержки рождаемости — Югорский семейный капитал. С 2013 года им воспользовались более 9 тысяч семей. Количество многодетных семей увеличилось почти на 60 процентов. В 2016 году по аналогии с материнским капиталом действие этой меры поддержки продлено до 31 декабря 2018 года. Считаю, что мы готовы сделать следующий шаг и продлить предоставление Югорского семейного капитала до 31 декабря 2021 года. Такое предложение поступило в региональный план Десятилетия детства. Рассчитываю на вашу поддержку этого решения, уважаемые депутаты", — обратилась глава региона к членам окружного парламента, озвучивая отчет о работе правительства по итогам текущего года.

По словам Натальи Комаровой, данная мера поддержки позволит в числе прочих решений обеспечить "базу для реализации масштабных задач" по поддержке рождаемости и семей с детьми, поставленных президентом РФ в преддверии Десятилетия детства.

Глава региона также подчеркнула, что за последние пять лет численность детского населения в Югре возросла почти на 11%, кроме того, напомнив, что в 2018 году все жители округа, родившиеся с 1 января 1993 года, получат адресные выплаты.

"Эта мера поддержки, охватив поколение югорчан, рожденных в новейшей истории России, станет самой массовой в истории Югры", — отметила она.

В середине года Владимир Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетия детства. Региональный план мероприятий в автономном округе был утвержден в конце сентября, он рассчитан на первые три года и включает в себя 13 разделов, направленных на комплексное и всестороннее развитие детей. По информации правительства региона, в итоговой редакции плана учтены 60 предложений, поступивших в ходе общественных обсуждений.

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