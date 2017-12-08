В Чечне опровергли данные об открытии бутика нижнего белья дочерью Кадырова

ГРОЗНЫЙ, 8 дек – РИА Новости. Власти Чечни назвали клеветой сообщения СМИ об открытии магазина женского белья в Грозном дочерью Кадырова и предостерегли от попыток "покушаться" на семью главы республики.

В четверг Русская служба ВВС распространила сообщение о том, что якобы Айшат Кадырова, которая владеет модным домом Firdaws, открыла магазин женского белья. СМИ мгновенно растиражировали это сообщение.

"Тем, кто надеется на то, что гнусная клевета в адрес дочери Рамзана Кадырова останется безнаказанной, я хочу посмеяться в лицо. Тот, кто покушается на семью нашего национального лидера — покушается на достояние народа, на его честь и достоинство", — заявил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, печати и информации Джамбулат Умаров. Он подчеркнул, что "ни один чеченец ни на секунду не станет дорожить своей жизнью, если под ударом его честь".

"Это не угроза, это предупреждение", — заключил министр.

18-летняя Айшат Кадырова является дизайнером женской мусульманской одежды. В конце октября 2017 года в московском парке "Зарядье" состоялся показ ее новой коллекции под романтичным названием "Горная жемчужина" в рамках Mercedes Benz Fashion Week Russia. Многие известные звезды российского шоу-бизнеса после показа выразили восхищение нарядами и готовность отказаться от откровенных платьев в пользу сдержанных и романтичных образов.