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Общество

Свыше 15 тысяч студентов олимпиады "Я профессионал" выбрали педобразование

21:3507.12.2017
(обновлено: 21:36 07.12.2017)
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyНа уроке в школе. Архивное фотоНа уроке в школе. Архивное фото
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Более 15 тысяч студентов выбрали направление "Педагогическое образование" при регистрации для участия в первой профессиональной студенческой олимпиаде "Я профессионал", сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" вице-президент АО "Управляющая компания "Просвещение" Алексей Шаповалов.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе пресс-конференции отметил, что образование и возможность самореализации является главной ценностью, которая сейчас востребована у молодежи.

Согласно итогам опроса в официальном сообществе проекта "Я-профессионал" ВКонтакте, где приняли участие 1000 человек на вопрос "зачем вы участвуете в этой олимпиаде" 43% респондентов выбрали ответ "из-за поступления в магистратуру или аспирантуру российских вузов с высшим баллом", 20% — было отдано за "проверку знаний" и "стажировку в крупной компании" и только10% выбрали "денежную премию".

"Нам очень важно поддержать такой проект и в особенности по направлению педагогического образования. По сути все прорывное развитие нашей экономики в стране зависит от того, с каким уровнем качества мы готовим специалистов, которые выходят на рынок. Будь то школьное образование или высшее. Ключевой фигурой во всем этом является учитель, педагог, и нам было очень приятно, когда мы узнали, сколько человек зарегистрировалось для участия в олимпиаде. Количество заявок по педагогическому направлению превысило 15 тысяч (прим.ред. – 16,200 тысяч человек)", — сказал Шаповалов в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященную первым итогам олимпиады.

По его словам именно педагогическое образование стало одним из самых популярных кейсов на соревновании у молодежи и заняло седьмое место среди 27 после психологии, экономики, менеджмента, лечебного дела, компьютерных наук и математики.

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© РИА Новости
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Также он акцентировал, что среди специальностей бакалавриата — педагогическое образование стало номером один по количеству участников. Вице-президент "Просвещения" подчеркнул, что совместно с Московским городским педагогическим университетом и одним из вузов-соорганизаторов те студенты, которые покажут хорошие результаты на отборочном этапе олимпиады, смогут в следующем году принять участие в зимней школе в Нижнем Новгороде, которую в рамках этого проекта организуют "Просвещение" и МГПУ.

"В течение недели занятия в школе проведут признанные профессионалы: светила педагогической науки, лучшие директора образовательных организаций, педагоги-победители и призеры конкурсов педагогического мастерства, представители группы компаний "Просвещение" и другие. Мы постараемся, чтобы эти курсы зимней школы стали для участников полным погружением в профессию", — отметил Шаповалов РИА Новости.

Также он подчеркнул, что "Просвещение" своей важной миссией считает участие в развитии национальной системы профессионального роста педагогов и участвует в подготовке  учителей по всей России.

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© РИА Новости / Максим Блинов
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"Хочу поздравить с этим прекрасным началом, 273 тысячи заявок это очень здорово. Я помню, когда мы месяц назад обсуждали эту тему и говорили, как это все  получится, цифра 100 тысяч казалась очень проблематичной, а получилось четверть миллиона – это очень круто. Поэтому еще раз поздравляю всех и желаю удачи, думаю, у нас все получится", — акцентировал на пресс-конференции Шаповалов.

Руководитель проекта "Я — профессионал" Валерия Касамара в свою очередь отметила в ходе пресс-конференции, что олимпиада вызвала неподдельный интерес не только у россиян, но и у иностранных участников. Всего в ней представлено 46 стран мира с 3,243 тысячью заявок от иностранцев. Касамара подчеркнула, что 61% участников олимпиады – это девушки, юноши – 39%Также она подчеркнула, что первоначально перед организаторами стояла задача собрать около 100 тысяч участников, в итоге план перевыполнили, за четыре недели зарегистрировалось 270 тысяч человек. Также она полагает, что число участников проекта может значительно вырасти к окончанию срока регистрации, поскольку студенты стали проявлять еще большую активность в последние дни регистрации.

"Я — профессионал" — это олимпиада для студентов разных специальностей: гуманитарных, естественнонаучных и технических. Участникам предложат кейсы, составленные экспертами из крупных компаний и вузов. Попав в число лучших, участник сможет зарекомендовать себя перед работодателями и получить льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру. По данным организаторов, задания олимпиады рассчитаны на студентов старших курсов бакалавриата и специалитета, а также на магистрантов, но испытать себя может любой желающий. Все участники по итогам олимпиады получат сертификаты, которые смогут использовать в своих портфолио. Кроме того победители олимпиады получат денежную премию в 200 тысяч рублей.

Олимпиада "Я — профессионал" — инициатива Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловой России" совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ. Технический партнер проекта — компания "Яндекс", партнер — группа компаний "Просвещение".

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