Собянин заявил о новом рождении исторического центра Москвы

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Исторический центр Москвы удалось возродить благодаря реставраторам, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе открытия церемонии награждения конкурса "Московская реставрация".

"Мы уже по хорошо сложившейся традиции подводим итоги и награждаем лауреатов премии "Московская реставрация". Когда эта премия только начиналась, были сомнения, будут ли достойны претенденты этой премии. Сегодня таких опасений нет. Десятки желающих с реально хорошими мирового уровня объектами реставрации заявляются на этот конкурс", — сказал Собянин.

По его словам, десятки и сотни отреставрированных объектов впечатляют. "Но, по большому счету, они не дают понимания, что происходит в городе. По большому счёту, в городе реализуется уникальный мегапроект по созданию исторической среды всего города", — подчеркнул мэр.

"В этом году закончилась реконструкция десятков исторических улиц, Бульварного кольца, Садового кольца, Тверской улицы, Старой и Новой площадей, Тверской заставы. Сотни исторических зданий своими вновь отреставрированными и подсвеченными фасадами вернулись горожанам. Можно говорить о новом возрождении всего исторического центра Москвы, единого исторического комплекса, уникального города, по которому можно пешком пройти часами и любоваться памятниками Москвы. По сути, это новое рождение исторического центра", — отметил Собянин.

Он напомнил, что в этом году был реализован уникальный проект парка "Зарядье", в который вписались уникальные памятники старины — Патриаршее подворье, Английский двор, Палаты Романовых. "Объекты, которые где-то там находились, мы о них знали, но, по большому счёту, они были малодоступны и их не было видно. Все это пространство раскрылось как единый комплекс", — добавил мэр.

Теперь, по его словам, появилась точка, с которой прекрасно видны Кремль и Красная площадь, десятки тысяч москвичей приходят туда, чтобы полюбоваться объектами истории.

Собянин также напомнил о запуске больше года назад Московского центрального кольца. "На этом кольце был отреставрирован целый ряд уникальных объектов, которые строились в начале прошлого века известными архитекторами. Это тоже уникальный проект создания современного городского транспорта и одновременно создания старинных объектов", — сказал мэр.

Также в этом году была завершена реставрация самого любимого московского памятника — памятника Александру Сергеевичу Пушкину, отметил мэр. На площадь возле Белорусского вокзала возвращён памятник Максиму Горькому, ещё десятки объектов были отреставрированы в Москве.