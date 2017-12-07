Собянин рассказал, когда закончится масштабная реконструкция ВДНХ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что масштабная реконструкция ВДНХ завершится через два-три года.

"Сегодня то, что происходит в ВДНХ, можно также назвать также уникальным проектом. Одновременно проходит историческая и научная реставрация 40 уникальных объектов. Мало кто верил, что эти объекты возможно реставрировать, они строились не на века, а таким образом, чтобы, наверное, через несколько десятилетий их снести и построить на их месте что-то новое", — сказал Собянин в ходе открытия церемонии награждения конкурса "Московская реставрация".

"Но они стали достоянием не Москвы, а достоянием страны. Конечно, их нужно не только возродить, но и спасти от разрешения. Я надеюсь, что в ближайшие два-три года весь этот комплекс гигантских реставрационных работ будет закончен и все объекты по ВДНХ пройдут научную реставрацию и будут десятилетиями служить москвичам и всей России", — добавил мэр.