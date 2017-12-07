Депутаты Госдумы пройдут тест на знание истории России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Тест на знание истории России будет проведен в Госдуме в субботу, 9 декабря, в нем примут участие вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева, председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

"Девятого декабря, в День Героев Отечества, в Государственной Думе пройдет тест на знание истории России… Участие в акции примут: заместитель председателя Государственной думы Ольга Тимофеева, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев", — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятие состоится в рамках международной акции "Тест по истории Отечества", организатором которой выступает Молодежный парламент при Госдуме. Ожидается, что в акции в целом примут участие более 350 тысяч человек из всех регионов России и 40 стран мира.

Согласно сообщению, с 2015 года молодежный парламент при Госдуме в целях патриотического воспитания, сохранения и популяризации исторических знаний, формирования национальной идентичности у граждан РФ реализует федеральный проект "Каждый день горжусь Россией". За время его реализации были проведены четыре исторических тестирования, которые охватили более чем 900 тысяч человек из 47 стран мира.