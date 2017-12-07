Бастрыкин назвал самые коррупционно опасные профессии в России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Наиболее подвержены коррупции в России правоохранители, муниципальные чиновники, а также врачи, учителя и военные, сообщил председатель следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

"Чаще других фигурантами уголовных дел о коррупции становятся представители правоохранительных органов, должностные лица муниципальных учреждений и предприятий, органов местного самоуправления, а также образования и здравоохранения, военнослужащие", — сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Так, по его словам, в числе обвиняемых 845 сотрудников органов внутренних дел, 571 должностное лицо государственных, муниципальных учреждений и предприятий, 529 должностных лиц органов местного самоуправления, 490 военнослужащих, 277 работников образования и науки, 221 работник здравоохранения.

"Помимо этого более 400 обвиняемых — это лица, в отношении которых применялся особый порядок уголовного судопроизводства: прокуроры, судьи, следователи, адвокаты и другие. Есть и достаточно высокопоставленные лица, я думаю, перечислять их не стоит, так как эти имена и фамилии всем хорошо известны из СМИ. Всего же перед судом предстало более 7 тысяч фигурантов уголовных дел", — добавил глава СК.