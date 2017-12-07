Минздрав вновь поддержал идею приравнять электронные и обычные сигареты

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Инициатива о приравнивании электронных сигарет к обычным осталась в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, обновленный проект есть в распоряжении РИА Новости.

В разделе концепции, посвященном основным мерам, направленным на реализацию запрета стимулирования продажи табачных изделий, сохранился пункт об "осуществлении регулирования производства, обращения, продвижения и мест потребления электронных средств доставки никотина, не являющихся медицинскими изделиями и лекарственными средствами, в том числе запрет продажи их несовершеннолетним, запрет выкладки и рекламы таких изделий, ограничение их потребления и продажи в местах, где запрещены курение табака и розничная торговля табачными изделиями и табачной продукцией".

Ранее в пресс-службе Открытого правительства РИА Новости сообщили, что экспертный совет при кабмине РФ предложил Минздраву доработать проект антитабачной концепции. В частности, данный совет считает избыточным и дискриминационным экологический налог на сигареты и выступает против приравнивания электронных сигарет к обычным.