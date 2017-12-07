МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Минздрав отказался от экологического налога на сигареты в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017 — 2022 годы и дальнейшую перспективу, обновленный проект есть в распоряжении РИА Новости.

Эксперты ведомства исключили пункт "введение экологического налога на сигареты" из части проекта концепции об основных ценовых и налоговых мерах по сокращению спроса на табак.

При этом в тексте сохранились пункты по поэтапному повышению ставок акцизов на табачные изделия и электронные системы доставки никотина до среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения и введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.

Ранее экспертный совет при кабмине РФ предложил Минздраву доработать проект антитабачной концепции

Новая антитабачная концепция, внесенная ранее на рассмотрение правительства РФ, предусматривает в том числе новые правила торговли табаком, запрет производства, ввоза и обращения некурительных табачных изделий. Как следует из проекта концепции, к 2022 году планируется снизить распространенность употребления табака населением РФ на 5%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ.