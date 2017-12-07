Крутой и Хотиненко о выдвижении Путина: логично и ожидаемо

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Выдвижение Владимира Путина на президентские выборы 2018 года было вполне ожидаемым и не стало сюрпризом, об этом в комментарии РИА Новости заявил режиссер, член Общественной палаты России Владимир Хотиненко.

"Это для меня совершенно ожидаемое событие, я для себя другого и не предполагал и вариантов других не вижу. Для меня лично картина совершенно ясная, логичная и, может быть, единственная", — сказал Хотиненко.

При этом режиссер поделился своим мнением о том, почему Владимир Путин выдерживал интригу и не заявил раньше о том, что выдвигается на пост президента.

"Знаете, это вполне, может, и режиссерский ход, чего тут такого. Это же всегда немножко… Это все равно все выборы — это всегда немножко шоу. Ну у нас это не совсем шоу. Да хотя, бог знает, может, какие-то реальные были причины. Я не возьму на себя смелость, но тут, во всяком случае для меня, не было никакой неожиданности, скорее в этом есть логика. Вот, слава богу, когда события логически развиваются", — сказал Хотиненко.

В свою очередь композитор Игорь Крутой сказал о том, что выдвижение Владимира Путина на новый срок вызывает у него радость. Композитор отметил, что сейчас России в качестве руководителя необходим опытный президент и политик.

"Я рад этому факту, что Путин выдвигается в президенты. По моему мнению, Путин — это стабильность для страны. Мне кажется, что это для страны хорошо. Сейчас не очень простое время, нужен сильный и опытный руководитель", — сообщил Крутой.

Также композитор отметил, что все то время, что Путин находится у власти, он помогает музыкантам и музыкальной индустрии.

"Это касается всех — и серьезных музыкантов, и классической музыки, и эстрадной музыки. Он очень внимателен к детскому творчеству. Есть какие-то вещи, которые, как мне казалось, пройдут мимо него, в силу того, что он человек с такой занятостью. Однако он знает, помнит об этих вещах, и для нас очень важно, что такой человек выдвинул свою кандидатуру на новый президентский срок", — сказал Игорь Крутой.