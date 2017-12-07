МФТИ разрешил преподавателям уходить в творческий отпуск для написания книг

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Профессорско-преподавательский состав Московского физико-технического института одним из первых в России получил право брать оплачиваемый творческий отпуск для написания диссертации, книг или монографий, сообщает пресс-служба вуза.

"Благодаря нашим преподавателям Физтех вырастил не одно поколение талантливых выпускников. Преподаватели МФТИ тренируют российскую сборную по физике, которая в 2017 году заняла первое место на международной олимпиаде. Мы рады создать на Физтехе достаточную нормативную базу для творческого отпуска, который будет содействовать еще большему раскрытию творческого потенциала и креативности наших сотрудников", — заявил Николай Кудрявцев, ректор МФТИ.

Так называемый творческий отпуск (sabbatical) является одной из форм длительного отпуска, который предоставляется педагогическим работникам. Условия его получения оговорены в трудовом кодексе РФ и в приказе Министерства образования и науки России.

Сегодня возможность брать подобный отпуск была закреплена в новом коллективном договоре, принятом на конференции научно-педагогических работников и обучающихся МФТИ. По условиям нового соглашения преподаватели, которые проработали на Физтехе более десяти лет, смогут претендовать на оплачиваемый творческий отпуск сроком до года.

Также он предусмотрен для молодых научных сотрудников, которые собираются защищать кандидатскую диссертацию, сроком до трех месяцев, и для ученых, претендующих на степень доктора наук, сроком до шести месяцев. Это время можно использовать на написание диссертации на соискание ученой степени, учебных пособий, монографии или книги.

Подобный творческий отпуск являются общепринятым стандартом для большинства крупных зарубежных вузов и исследовательских учреждений, однако в России эта практика не была распространена до недавнего времени. Помимо МФТИ, его могут взять сотрудники Высшей школы экономики и некоторых других ведущих вузов страны.