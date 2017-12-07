РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

МФТИ разрешил преподавателям уходить в творческий отпуск для написания книг

17:2507.12.2017
01060
© Фото : Пресс-служба МФТИКорпуса МФТИКорпуса МФТИ
© Фото : Пресс-служба МФТИ

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Профессорско-преподавательский состав Московского физико-технического института одним из первых в России получил право брать оплачиваемый творческий отпуск для написания диссертации, книг или монографий, сообщает пресс-служба вуза.

Отдых
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Британский ученый составил формулу идеального отдыха
"Благодаря нашим преподавателям Физтех вырастил не одно поколение талантливых выпускников. Преподаватели МФТИ тренируют российскую сборную по физике, которая в 2017 году заняла первое место на международной олимпиаде. Мы рады создать на Физтехе достаточную нормативную базу для творческого отпуска, который будет содействовать еще большему раскрытию творческого потенциала и креативности наших сотрудников", — заявил Николай Кудрявцев, ректор МФТИ.

Так называемый творческий отпуск (sabbatical) является одной из форм длительного отпуска, который предоставляется педагогическим работникам. Условия его получения оговорены в трудовом кодексе РФ и в приказе Министерства образования и науки России.

Сегодня возможность брать подобный отпуск была закреплена в новом коллективном договоре, принятом на конференции научно-педагогических работников и обучающихся МФТИ. По условиям нового соглашения преподаватели, которые проработали на Физтехе более десяти лет, смогут претендовать на оплачиваемый творческий отпуск сроком до года.

Команда финалистов из университета Нового Южного Уэльса (Австралия)
© Фото : Центр развития ИТ-образования МФТИ/Александр Ломакин
"Русские хакеры": как в МФТИ готовят лучших программистов мира

Также он предусмотрен для молодых научных сотрудников, которые собираются защищать кандидатскую диссертацию, сроком до трех месяцев, и для ученых, претендующих на степень доктора наук, сроком до шести месяцев. Это время можно использовать на написание диссертации на соискание ученой степени, учебных пособий, монографии или книги.

Подобный творческий отпуск являются общепринятым стандартом для большинства крупных зарубежных вузов и исследовательских учреждений, однако в России эта практика не была распространена до недавнего времени. Помимо МФТИ,  его могут взять сотрудники Высшей школы экономики и некоторых других ведущих вузов страны.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена