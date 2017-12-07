Проект Ульяновской области победил в конкурсе социально-активных технологий

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Проект Ульяновской области вошел в число победителей Всероссийского конкурса социально-активных технологий воспитания обучающихся "Растим гражданина", говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства области.

Организаторами мероприятия выступили федеральное Министерство образования и науки и автономная некоммерческая организация "Агентство социальных технологий и коммуникаций". Из поданных на первый тур 1317 работ организаторы конкурса отобрали лучшие 100 для участия в очном этапе и пригласили авторов в Москву на защиту проектов. Победители были определены в четырёх номинациях: "Авторское мероприятие", "Деятельность общественного объединения", "Программа воспитания", "Социальное проектирование".

Первое место в номинации "Программа воспитания" заняла "Азбука юного ульяновского школьника или путешествие по родному краю". На всероссийском этапе проект представляла исполняющая обязанности и.о. декана факультета среднего профессионального образования Института дистанционного и дополнительного образования Ульяновского государственного технического университета Светлана Прохорова.

"На очном этапе было несколько заданий. Первый из них был направлен на умение владеть активными технологиями воспитания. Нужно было придумать в течение 30 минут новый проект и представить его жюри. Мы презентовали чемпионат настольных игр для младших школьников на основе "Атласа новых профессий", разработанного Агентством стратегических инициатив. Всего экспертам было представлено 30 проектов из разных регионов. Наша работа была отобрана, и мы вошли в число 25 лучших. Далее был индивидуальный этап, по итогам которого мы стали победителями", — приводятся в сообщении слова Прохоровой.

Как сообщалось, в регионе по поручению губернатора региона Сергея Морозова ведётся системная работа по гражданскому и патриотическому воспитанию школьников.

"Проект Ульяновской области, представленный на федеральном уровне, основан на краеведении. Наш регион действительно богат традициями, историей и культурой. Наш губернатор Сергей Морозов уделяет пристальное внимание данному направлению работы в образовательных учреждениях. Так, по его поручению в настоящее время мы прорабатываем вопрос о введения краеведения в школах Ульяновской области", — цитируется в сообщении министр образования и науки региона Наталья Семёнова.



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