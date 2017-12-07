Девочку, выжившую в авиакатастрофе под Хабаровском, выписали из больницы

ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Трехлетнюю девочку, выжившую при крушении самолета в поселке Нелькан Хабаровского края, выписали из больницы, сообщил в четверг РИА Новости представитель больницы.

Крушение самолета L-410, принадлежащего ФГУП "Хабаровские авиалинии", произошло днем 15 ноября при заходе на посадку в поселке Нелькан Хабаровского края. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка трех с половиной лет. По предварительным данным, на борту воздушного судна возникла нештатная ситуация, связанная с работой правой силовой установки.

"Девочку из больницы выписали, лечение она продолжит дома. Гипс пока не снимали", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что девочка получила легкое сотрясение мозга и перелом ноги. Ее прооперировали в детской краевой больнице в Хабаровске.