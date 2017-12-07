Мальта намерена открыть консульство в Казани

КАЗАНЬ, 7 дек — РИА Новости. Республика Мальта реализует проект по созданию в российских регионах своих консульств, в рамках которого планирует открыть почетное консульство в Казани, сообщила пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на посла Мальты в РФ Кармела Бринката.

Посол Мальты в РФ находится в Казани с двухдневным визитом. Накануне он провёл встречи в агентстве инвестиционного развития Татарстана, министерстве промышленности и торговли республики, госкомитете по туризму. В четверг состоялась его встреча с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

"Для Мальты развитие дружеских отношений с Россией в приоритете. Мы включились в проект по созданию в регионах России сети наших консульств. Есть консулат в Нижнем Новгороде, и мы намерены открыть почетный консулат и в вашем городе", — цитируются в сообщении слова посла.

Бринкат отметил, что нынешний визит – это только первые шаги в сотрудничестве, которое необходимо развивать. По его словам, сегодня существует хорошее взаимодействие с представителями российского бизнеса – порядка 5-6 тысяч человек постоянно живут на Мальте и развивают там собственный бизнес, инвестируют в различные отрасли экономики.

Президент Татарстана отметил, что сегодня есть хорошая возможность для обсуждения перспектив развития татарстано-мальтийского сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Российской Федерацией и Мальтой. По его мнению, несмотря на то, что геополитическая ситуация является сегодня сложной и не способствует укреплению отношений, необходимо находить новые формы, новые интересные направления развития бизнеса. Глава республики также сообщил, что по итогам 2016 года товарооборот Татарстана с Мальтой составил 47 миллионов долларов, но уже в текущем году наметилась положительная динамика.

"Сегодня в Татарстан можно прийти с инвестициями. Для этого в регионе созданы все условия. В республике стабильная экономическая ситуация, темпы роста экономики превышают среднероссийские. У региона накоплен большой опыт работы с иностранными компаниями. Я уверен, в части взаимовыгодных связей мы найдем много общих направлений", — сказал Минниханов.

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