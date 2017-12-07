Сайт RT Arabic опередил по посещаемости CNN Arabic и Al Jazeera

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Сайт телеканала RT Arabic в ноябре обошел по посещаемости CNN Arabic, Sky News Arabia, Al Jazeera и Al Arabiya. По данным аналитического портала SimilarWeb, в прошлом месяце на него заходили более 23 миллионов раз.

Больше всего сайт арабской версии RT посещали пользователи из Египта — около 20% от общего количества. Из Саудовской Аравии и Алжира на него заходили по 8,7% читателей, из Туниса — более 6,2%, из Марокко — 5,8%.

В Facebook число подписчиков канала достигло 13 миллионов, что больше, чем у арабоязычных версий CNN, BBC, Sky News, DW, France 24 и Euronews. RT Arabic также опережает все арабоязычные версии иностранных конкурентов по числу просмотров и подписчиков на YouTube — более 660 миллионов и более 870 тысяч соответственно.

"В арабоязычном мире конкуренция СМИ очень высока. Лидерство RT Arabic говорит о том, что мы не только нашли свою нишу, но и постоянно растём за счёт того, что зрители нам доверяют", – отметила глава арабского вещания канала Майя Манна.

В сентябре 2017 года RT Arabic запустил проект, в котором пользователи соцсетей могут в прямом эфире рассказать о событиях, свидетелями которых они стали.