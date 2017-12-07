В московском метро запустили поезд "Наука будущего"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новый тематический поезд "Наука будущего", посвященный Году науки и образования Великобритании и России 2017, который начал курсировать по кольцевой ветке метро в четверг, за полгода может перевезти более 2,6 миллиона пассажиров, сообщил первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

В торжественной церемонии запуска тематического поезда также приняли участие директор Британского совета в России Майкл Берд и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Поезд "Наука будущего" будет курсировать по кольцевой линии московского метро в течение полугода. Мы ожидаем, что за это время более 2,6 миллионов пассажиров увидят этот поезд. Надеемся, что им очень понравится, и поезд получит хорошие отзывы", — сказал Латыпов на торжественном запуске состава.

За это время пользователи подземки успеют ознакомиться с научно-популярными проектами британских и российских ученых, представленных на стенах пяти вагонов. Целью проекта является популяризация науки и научного знания.

Так, в вагоне "Космос" пассажиры узнают, как меняются вкусовые предпочтения космонавтов за время пребывания на орбите или кличку первой кошки, побывавшей в космосе, а вагон "Энергия" расскажет, сколько автомобилей перейдут на биотопливо к 2020 году. Кроме того, в составе есть вагоны "Природа", "Медицина" и "Роботы". Проект осуществлен совместно с Британским Советом и посольством Великобритании в Москве при поддержке министерства иностранных дел РФ.

"Запуск этого поезда — очередная веха в наших отношениях с Британским советом и Московским метрополитеном. Такие проекты правильны, потому что они открыты к людям. Это очень важно. Сейчас очень много пишут о том, какие сложные отношения между Россией и странами Европы, Россией и Великобританией, но есть сферы наших отношений, которые никогда не прерывались… Это сфера гуманитарного сотрудничества, сфера человеческих отношений с точки зрения российских властей должна поддерживаться при любой политической погоде. Отношения между людьми, между деятелями культуры, науки и образования имеют непреходящую ценность", — подчеркнул Швыдкой.

Это не первый подобный проект: в октябре этого года в лондонской подземке начал курсировать поезд "Сердце России", состоящий из семи вагонов, каждый из которых знакомит жителей Лондона с важными и значимыми достижениями России и СССР в науке, архитектуре, балете, изобразительном искусстве, литературе, кинематографе и в космической отрасли. Для оформления состава были выбраны цвета, присутствующие на флагах обеих стран — белый, красный и синий.

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В прошлом году в столичном метро запустили именной поезд "Шекспировские страсти" по случаю года языка и литературы России и Великобритании — сначала он курсировал по Филевской линии, а затем по Арбатско-Покровской. С момента запуска поезд перевез восемь миллионов человек.