Москалькова предложила создать горячую линию для жертв домашнего насилия

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уполномоченный по права человека в РФ Татьяна Москалькова предлагает создать горячую линию для того, чтобы собирать статистику о насилии над женщинами в российских семьях.

"Мы практически не владеем статистикой. Может быть, открыть какую-то горячую линию, где можно было бы набирать этот эмпирический материал и понять масштабы этого явления", — сказала Москалькова на международной конференции "Женщины против насилия" в четверг.

Ранее уполномоченный призвала участниц конференции обратиться к властям с просьбой присоединиться к Стамбульской конвенции Совета Европы 2011 года о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также с просьбой принять в РФ закон о противодействии семейному насилию. Она подчеркнула, что закон должен предусматривать административное предупреждение для тех, кто находится на грани совершения подобного преступления.