Правозащитники рассказали о борьбе с домашним насилием в России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Порядка 60% российских женщин, столкнувшихся с домашним насилием и сообщивших о нем по телефону доверия, никогда не обращались в полицию, а 78% обратившихся не удовлетворены оказанной помощью, сообщается в пресс-релизе международной конференции "Женщины против насилия" со ссылкой на статистику Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от насилия в семье.

"По статистике Всероссийского телефона доверия для женщин, пострадавших от насилия в семье, 60% из позвонивших никогда не обращались за помощью в полицию, а из тех, кто обратился, 78% не удовлетворены оказанной им помощью", — говорится в документе.

В релизе отмечается, что это затрудняет процесс защиты прав пострадавших женщин. Государство реагирует на совершенные преступления, а профилактическая работа ведется в недостаточном количестве, уточняется в документе. Согласно релизу, на конференции планируется обсудить возможность принятия закона против домашнего насилия.

Конференция "Женщины против насилия" проходит в парламентско-общественном центре Москвы в рамках реализации "Национальной стратегии действия в интересах женщин на 2017-2022 годы" и глобальной ежегодной кампании ООН "16 дней против гендерного насилия".