Москалькова выступила за принятие закона о противодействии насилию в семье

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала участниц международной конференции "Женщины против насилия" закрепить необходимость принять в РФ закон о противодействии семейному насилию.

"Я призываю нас, женщин, в режиме конференции закрепить положения о необходимости разработки и принятия закона о противодействии насилию в семье", — заявила Москалькова на конференции в четверг.

Согласно пресс-релизу конференции, на мероприятии планируется обсудить возможность принятия закона против домашнего насилия.