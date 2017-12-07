ЦСР предложил премировать судебных приставов процентом от взысканных долгов

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Судебных приставов в России можно стимулировать за счёт взысканных ими долгов, говорится в аналитическом отчете Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.

"Целесообразно ввести элементы материального стимулирования сотрудников за счет взысканных сумм, для чего предполагается получение приставом процента с исполнительского сбора при фактическом взыскании. Однако важно, чтобы исполнительский сбор взыскивался в последнюю очередь, только после взыскания всей суммы задолженности, что будет стимулировать пристава добиваться полного исполнения судебного решения", — говорится в исследовании на тему "Исполнение судебных решений и организация работы судебных приставов".

Такую меру эксперты предлагают как альтернативу другой своей инициативе по повышению эффективности взыскания долгов в России — введения службы частных судебных исполнителей.