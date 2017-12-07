Изготовитель блесны, с которой Путин поймал щуку, поддержал его выдвижение

КРАСНОЯРСК, 7 дек — РИА Новости. Красноярский мастер Александр Прокофьев, на чью блесну президент России Владимир Путин поймал 21-килограммовую щуку в 2013 году, рассказал РИА Новости, что поддерживает решение главы государства баллотироваться на выборах 2018 года и не видит альтернатив.

В среду Путин в ходе встречи с работниками завода ГАЗ заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году.

"Мне президент Путин в свое время сделал хорошую рекламу, когда поймал щуку. Но я его решение поддерживаю не поэтому – сейчас нет альтернатив ему. Мне нравится его позиция в области внешней политики", — сказал Прокофьев.

В 2013 году на рыбалке в Туве Путин поймал 21-килограммовую щуку на блесну, которую ему дал местный егерь. Блесна была изготовлена на малом семейном предприятии "Царь-рыба" в Красноярске. До этого рыба долгое время не клевала. После президент пообещал выслать производителю блесны фото.

Ранее Прокофьев сообщил, что после президентской "рекламы" продажи выросли в два раза.