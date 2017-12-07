Эксперты опубликовали рейтинг факультетов по востребованности выпускников

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Выпускники Высшей школы экономики, МГИМО и МГУ наиболее востребованы у работодателей по результатам исследования Career.ru.
В сфере экономики и финансов первое место получил Факультет экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с показателем 10,84 балла. На второй строчке Московский государственный институт международных отношений и Факультет международных экономических отношений — 10,25. Факультет финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ получил третье место с результатом 9,93 балла, а Факультет международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации занял четвертую позицию с 9,2 балла. Пятое место у Института экономики и финансов Государственного университета управления — 8,44 балла.
Среди выпускников медвузов наиболее востребованы молодые люди, окончившие Образовательный департамент Института фармации и трансляционной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет). Факультет набрал 8,79 балла. Лишь немного отстает Стоматологический факультет Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, набравший 8,24. За ним следует Лечебный факультет Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова с 7,97 балла. Четвертое место занял Педиатрический факультет университета им. Н.И. Пирогова — 7,25 балла, и на пятом месте Лечебный факультет университета имени А.И. Евдокимова с 7,23 балла.
Наиболее востребованных журналистов выпускает Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", он получил 9,78 балла. На втором месте Московский государственный институт международных отношений и Факультет международной журналистики с результатом 8,59 балла. Третью строчку занял Факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова — 8,48 балла. Институт массмедиа (факультет журналистики) Российского государственного гуманитарного университета на четвертом месте с результатом 7,96 балла, а на пятом Московский государственный институт культуры и его Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств — 6,77 балла.
Специалисты в сфере информационных технологий легче найдут работу, если они окончили Факультет информатики и систем управления Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана — 8,37 балла. Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на втором месте — 8,18 балла, Факультет информационных технологий Московского технического университета связи и информатики на третьем с показателем 8,06 балла. На четвертом Институт автоматики и вычислительной техники Национального исследовательского университета "МЭИ" — 7,56 бала, а на пятом — Институт интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" — 7,44 балла.
В рейтинге оценивалась реальная востребованность выпускников работодателями путём измерения их обоюдной активности на рынке труда. Специалисты проанализировали действия соискателей и работодателей: приглашения на собеседования, заработную плату, на которую приглашают выпускников, и её сравнение с общерыночной зарплатой.