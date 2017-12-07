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Общество

Эксперты опубликовали рейтинг факультетов по востребованности выпускников

03:5407.12.2017
(обновлено: 03:59 07.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковСтуденты одного из вузов. Архивное фотоСтуденты одного из вузов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Выпускники Высшей школы экономики, МГИМО и МГУ наиболее востребованы у работодателей по результатам исследования Career.ru.

Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Специалисты портала по поиску работы для студентов и молодых специалистов проанализировали данные о востребованности выпускников 2016-2017 годов факультетов и кафедр московских вузов, разместивших свои резюме на сайте. Оценка проходила по восьми профессиональным направлениям, в каждом из которых были определены по 20 вузов. РИА Новости публикует список лидеров. В него вошли пять факультетов Высшей школы экономики, четыре факультета МГИМО и четыре МГУ. Также в рейтинге три факультета ГУУ и два РГГУ.

В сфере экономики и финансов первое место получил Факультет экономических наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с показателем 10,84 балла. На второй строчке Московский государственный институт международных отношений и Факультет международных экономических отношений — 10,25. Факультет финансов и банковского дела Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ получил третье место с результатом 9,93 балла, а Факультет международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве Российской Федерации занял четвертую позицию с 9,2 балла. Пятое место у Института экономики и финансов Государственного университета управления — 8,44 балла.

Офис ОАО Газпром в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В первой пятерке по специальности "юриспруденция" Международно-правовой институт Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) с результатом 9,39 балла, Факультет права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" с 8,53 балла, Институт права МГЮА с показателем 7,9 балла. Также в лидерах — Международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений с показателем 7,68 балла и Юридический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с 7,33 балла.

Среди выпускников медвузов наиболее востребованы молодые люди, окончившие Образовательный департамент Института фармации и трансляционной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова (Сеченовский университет). Факультет набрал 8,79 балла. Лишь немного отстает Стоматологический факультет Московского государственного медико-стоматологического университета имени А.И. Евдокимова, набравший 8,24. За ним следует Лечебный факультет Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова с 7,97 балла. Четвертое место занял Педиатрический факультет университета им. Н.И. Пирогова — 7,25 балла, и на пятом месте Лечебный факультет университета имени А.И. Евдокимова с 7,23 балла.

Наиболее востребованных журналистов выпускает Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", он получил 9,78 балла. На втором месте Московский государственный институт международных отношений и Факультет международной журналистики с результатом 8,59 балла. Третью строчку занял Факультет журналистики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова — 8,48 балла. Институт массмедиа (факультет журналистики) Российского государственного гуманитарного университета на четвертом месте с результатом 7,96 балла, а на пятом Московский государственный институт культуры и его Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств — 6,77 балла.

НИЯУ МИФИ
© Фото : НИЯУ "МИФИ"
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В специальности "Управление персоналом" наиболее желанны для работодателей выпускники Факультета социальных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" — 7,74 балла. На втором месте Факультет педагогики и психологии Московского педагогического государственного университета — 7,38 балла. На третьем — Факультет психологии МГУ — 6,77 балла. Четвертое место у Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций Государственного университета управления — 6,67 балла. Пятую позицию занял Институт психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета — 6,42 балла.

Специалисты в сфере информационных технологий легче найдут работу, если они окончили Факультет информатики и систем управления Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана — 8,37 балла. Факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова на втором месте — 8,18 балла, Факультет информационных технологий Московского технического университета связи и информатики на третьем с показателем 8,06 балла. На четвертом Институт автоматики и вычислительной техники Национального исследовательского университета "МЭИ" — 7,56 бала, а на пятом — Институт интеллектуальных кибернетических систем Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" — 7,44 балла.

Студенты на лекции. Архивное фото
© Fotolia / WavebreakmediaMicro
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Самых востребованных специалистов в области туризма готовит Факультет туризма и гостеприимства Московского государственного института индустрии туризма им. Ю.А. Сенкевича — 8,17 балла. На второй строчке рейтинга Московский гуманитарный университет и Факультет международных отношений и туризма —7,83 балла. На третьем месте Институт гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов — 7,79 баллов. Четвертая строчка досталась Факультету туризма и гостеприимства Российского государственного университета туризма и сервиса — 7,4 балла, а пятая программе обучения "Туризм" Института экономики и культуры — 7,37 балла.

Высшая школа менеджмента СПбГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Лучшие, по мнению работодателей, маркетологи окончили Факультет маркетинга Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова — 8,71 балла. Институт маркетинга Государственного университета управления на второй позиции с 7,69 балла. Третье место получил Факультет социальных наук Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" — 7,41 балла. На четвертом — Московский государственный институт международных отношений и Факультет международного бизнеса и делового администрирования — 7,19 балла. Пятую позицию занял Институт коммуникаций и медиабизнеса Московского политехнического университета — 6,78 балла.

В рейтинге оценивалась реальная востребованность выпускников работодателями путём измерения их обоюдной активности на рынке труда. Специалисты проанализировали действия соискателей и работодателей: приглашения на собеседования, заработную плату, на которую приглашают выпускников, и её сравнение с общерыночной зарплатой.

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