Эксперты назвали число россиян, которые "сводят концы с концами"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Более 20% опрошенных семей России считают свое финансовое положение тяжелым, среди них 4% "сводят концы с концами", в целом же, большинство россиян в 2018 году не ждут существенных изменений "в деньгах", говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование об экономике семьи проводилось на основе опроса 2 тысяч человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех федеральных округах, во всех типах городов и в сельской местности. Выборка репрезентирует взрослое население России.

"Каждая пятая семья (21%) пожаловалась на тяжелое финансовое положение. Причем в 17% случаев респонденты говорили о том, что им приходится отказываться от некоторых товаров и продуктов в силу отсутствия достаточных средств. А 4% семей признались в том, что ситуация настолько тяжелая, что они "еле сводят концы с концами", — говорится в релизе по итогам опроса.

По порядку

Проблема роста цен, инфляции, сокращения реальных доходов по-прежнему беспокоит россиян. Согласно опросу "Ромира", об этом заявляют более 60% соотечественников.

На вопрос о финансовом состоянии российских семей в течение последнего года ответы распределились следующим образом — почти половина россиян (46%) ответили, что финансовая ситуация в их семьях непростая, но на самое необходимое денег хватает. А почти треть (30%) российских семей пребывают в состоянии, когда могут позволить себе любые повседневные траты.

"Дополняют лагерь уверенно чувствующих себя в финансовом плане респондентов еще 3% опрошенных, которые заявили, что денег в их семьях достаточно, в том числе и для крупных покупок — товаров длительного пользования как то мебель, бытовая техника или оплата путешествий", — отмечается в отчете.

Там уточняется, что "вариант ответа о возможности любых расходов вплоть до недвижимости и автомобиля, выбрали всего 0,2% опрошенных".

Грядущее в тумане

На вопрос о том, как респонденты видят финансовое будущее их семьи в ближайшем году, две трети (67%) ответили, что они не ожидают никаких изменений. При этом 15% респондентов надеются на улучшение в той или иной степени финансового состояния своих семей.

"Причем такие настроения преобладают в большей степени среди молодежи 18-24 лет с высшим образованием. А противоположного мнения об ухудшении финансового положения семьи в будущем году придерживаются 18% респондентов. И такие пессимистичные настроения более свойственны тем, кто уже находится в непростом финансовом положении", — сообщается в исследовании.

При этом, "разница между позитивными и негативными прогнозами составила всего 3 процентных пункта со знаком минус, что в целом является не столь тревожным показателем. Несколько пессимистичнее обстоит ситуация с прогнозами на развитие общей экономической ситуации в стране".

Отчет показывает, что "более половины россиян уверены, что в грядущем году экономическая ситуация в стране существенно не изменится и останется прежней".

На экономические улучшения надеются 20% респондентов, а в усугубление кризиса верят 26% опрошенных, среди которых опять же преобладают самые малообеспеченные слои населения.

"Таким образом, можно говорить о том, что, в целом, большинство россиян живет неплохо и успешно справляется с общими экономическими трудностями", — считают в холдинге.

"И их прогнозы на тему макроэкономики страны и микроэкономики их семей на год наступающий тоже, в целом, выглядят не очень пессимистично. Россиянам к кризисам не привыкать", — заключается в отчете.