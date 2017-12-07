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Общество

Эксперты прокомментировали запрет на расчет в биткоинах

03:2307.12.2017
(обновлено: 03:31 07.12.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкКриптовалюта биткойн. Архивное фотоКриптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Использование криптовалюты вместо рубля в России незаконно, как и любого другого платежного средства, и Минфин уже готовит закон об ответственности за такое преступление, заявил в среду замминистра финансов Алексей Моисеев. Но для этого властям придется решить сложнейшую задачу: объяснить, почему расплачиваться за покупки "бонусами" на банковской карте или "милями" можно, а биткоинами нельзя, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Способов обойти эти запреты — масса. Можно ли расплачиваться накопленными баллами в закусочных или кофейнях? Тогда их всех тоже надо на нары, по соседству с Грефом", — заметил обозреватель-экономист Максим Блант.

Президент Сбербанка Герман Греф ранее публично признался, что купил на свои первые биткоины несколько лет назад футболку, и теперь, с учетом бурного роста курса криптовалюты, эта вещь стала самой дорогой в его гардеробе.

Прелесть криптовалют еще и в том, что большинство из них обеспечивают полную анонимность операций. "Ответственность за использование криптовалют нужна, но поймать за руку нарушителя будет нелегко. И тем, кто пробует делать это сейчас, скорее всего, ничего не грозит", — уверен директор по инвестициям инвестиционного фонда CryptoLife Мансур Гусейнов.

Платить долларами в РФ тоже нельзя, но любой владелец долларовой банковской карты может заплатить ею в российских магазинах. "Доллары конвертируются в рубли и покупка производится в рублях. Аналогичные сервисы уже созданы за рубежом для криптовалют", — добавил Гусейнов.

Наказуемое деяние

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил в среду, что приобретение криптовалют в России не разрешено, но и не запрещено, такие инвестиции граждане делают на свой страх и риск. Но использование их в качестве платежного средства противоречит Конституции, которая устанавливает на территории России единственно возможное платежное средства – российский рубль. Все остальное может быть признано "денежными суррогатами", за которые министерство планирует ввести ответственность вплоть до уголовной.

Электронная валюта биткоин. Архивное фото
© Fotolia / prima91
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"Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае, если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчетов, то за это будет вплоть до уголовного. Уголовное наказание будет за организацию в особо крупном размере", — уточнил Моисеев.

Периодически в СМИ появляются сообщения о том, что в России продавцы уже принимают криптовалюту в качестве оплаты за свои товары и услуги. Одной из первых об этом заявила сеть фермерских магазинов LavkaLavka.

"Конституция декларирует, что средством расчета на территории России является рубль, из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом. Если у вас мало рублей, вы можете продать ваш биткоин за рубли и за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Но прийти и оплатить биткоинами вы не можете, это конституционный принцип", — напомнил Моисеев.

Основателю LavkaLavka, кстати, пришлось объясняться с прокуратурой, каким образом осуществляются такие платежи. Претензий правоохранительных органов сети удалось избежать, поскольку они принимали биткоины напрямую: клиенты переводят биткоины на электронный кошелек магазина, а компания вносит в кассу рубли на ту же сумму и пробивает все необходимые чеки.

Изгнание из крипторая

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Введение уголовного наказания за расчеты в криптовалюте за товары — это явно не те меры, и это точно не приведет ни к увеличению сбора налогов, ни к росту числа предпринимателей в данной сфере в РФ", — отметил основатель блокчейна Universa Александр Бородич. "Мы просто добьемся того, что очередные десятки тысяч предпринимателей уедут в другие страны", — добавил он.

"Сейчас много стран бьется за то, чтобы стать криптодолиной, криптораем. У нас два шанса, две возможности — стать страной, где легально разрешено, владеть, покупать, обменивать криптовалюту, или стать страной, где жестко регулируется оборот криптовалют. Наверное, в этом случае мы уведем весь оборот криптовалют в серую зону, и надзор не будет видеть эти транзакции", — заявил Бородич.

По его словам, сейчас "ничто не мешает нам с вами обменять салфетку на бутылку, и про это в мире никто и никогда не узнает". "Вот только салфеткой с бутылкой могут быть какие-то криптокены", — добавил он.

Если кого-то и можно "прижать" такими запретами – то только продавцов, которые сейчас поставили таблички "Принимаем биткоин", считает эксперт портала DeCenter Ольга Нерода.

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© AP Photo / Evan Agostini
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"Что касается людей, которые уже публично заявляли о покупке каких-либо предметов за криптовалюту, то вряд ли на них будет заведено уголовное или административное дело, потому что технически установить связь оплаты с получением товара вряд ли уже будет возможным. Не на заявлении же их будет строиться обвинение". – сказала Нерода.

Впрочем, в Минфине признают, что легко не будет. Моисеев рассказал, что речь как раз идет о создании общего законопроекта об ответственности за использование денежных суррогатов. И его модель будет строиться по аналогии с законом о финансовых пирамидах – то есть сначала будет дано определение денежного суррогата, а затем – установлена ответственность.

Замглавы Минфина готовится к тому, что работа над законопроектом может затянуться на годы, как это было с законодательством об ответственности за создание финансовых пирамид, над которым финансовые власти работали около четырех лет. "Мы договорились, как мы это сделаем, но, как показывает практика с пирамидой, мы будем долго-долго все эти формулировки оттачивать", — сказал он. "Там мы будем двигаться медленно, но уверенно", — заверил Моисеев.

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