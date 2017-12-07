На Ставрополье предложили регистрировать туристов из-за курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 7 дек — РИА Новости, Маргарита Савельева. Власти Ставрополья предлагают сократить с 90 до 10 дней срок безучетного пребывания туристов в регионе в связи с принятием закона о курортном сборе, а также увеличить штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность, сообщили РИА Новости в министерстве туризма и оздоровительных курортов края.

В конце ноября дума Ставрополья приняла законопроект о курортном сборе, устанавливающий размер платы за пользование курортной инфраструктурой в размере 50 рублей.

"Правительство Ставропольского края обратилось в адрес председателя правительства России с предложением рассмотреть возможность кратного увеличения штрафов за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без лицензии, а также сокращения до 10 дней периода, когда граждане, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях, должны встать на соответствующий учет на территории муниципального образования, включенного в территорию эксперимента в соответствии с законом", — говорится в ответе на запрос агентства.

В ведомстве пояснили, что сейчас, согласно закону, регистрироваться должны граждане, которые приезжают на курорт на срок более 90 дней. Однако большинство туристов, как правило, приезжают на две недели. По оценке министерства, это также способствует развитию незаконного предпринимательства в сфере размещения туристов в частном секторе. При этом частный сектор, по оценке глав городов-курортов регионов, принимает до 20% туристов, приезжающих в Ставропольский край.

"При этом размещение в частном секторе осуществляется без договора найма жилого помещения. Следовательно, средства, полученные арендодателями, не облагаются налогами, что снижает объемы поступления в бюджеты всех уровней", — отметили в министерстве.

"Администрациями городов-курортов ведется работа по выявлению лиц, предоставляющих в аренду жилые помещения, и разъяснению необходимости постановки их на учет в территориальных подразделениях ФНС по Ставропольскому краю, а также мерах ответственности", — добавили в министерстве.

В ведомстве также считают действующие штрафы за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации недостаточным инструментом противодействия незаконной деятельности. Статья 14.1 Кодекса об административных правонарушениях предполагает штраф от 500 до 2 тысяч рублей за предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица.

"Это также способствует развитию незаконного предпринимательства в сфере размещения туристов в частном секторе", — добавили в ведомстве.