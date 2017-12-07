КС России вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек — РИА Новости. Конституционный суд РФ (КС) в четверг огласит постановление по делу о проверке конституционности норм Трудового кодекса РФ, которые позволяют не платить работникам северные надбавки помимо минимального размера оплаты труда.
Суды отказали заявительницам в перерасчете зарплаты с учетом надбавок, которые, по их мнению, должны начисляться сверх установленного федеральным законом МРОТ. Заявительницы обжаловали в КС статьи 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса РФ.
"По мнению заявителей, допуская включение северных надбавок в МРОТ, оспоренные нормы нарушают принцип социального государства и конституционный принцип равенства, поскольку работникам, которые трудятся в неблагоприятных условиях, устанавливаются те же социальные гарантии, что и другим работникам", — говорится в материалах суда.