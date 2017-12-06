"Яндекс" исключил ручное вмешательство в поисковую выдачу

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Яндекс" исключает свое ручное вмешательство в поисковую выдачу, результаты поиска формируются путем применения математических алгоритмов и машинного обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее начальник управления связи и информационных технологий ФАС РФ Елена Заева заявила РИА Новости, что "Яндекс" и Google могут "вручную" влиять на выдачу информации при поиске, пока ФАС нарушений не обнаружила, но продолжит мониторинг.

"Результаты поиска формируются путем применения сложных математических алгоритмов и машинного обучения. Любое ручное вмешательство привело бы только к ухудшению качества сервиса. Поэтому мы исключаем ручное вмешательство в поисковую выдачу и работаем над улучшением алгоритмов", — сказал представитель "Яндекса".

В компании подчеркнули, что алгоритмы, определяющие позиции сайтов в выдаче, одинаково применяются ко всем сайтам.