"Яндекс" исключил ручное вмешательство в поисковую выдачу

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Яндекс" исключает свое ручное вмешательство в поисковую выдачу, результаты поиска формируются путем применения математических алгоритмов и машинного обучения, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Результаты поиска формируются путем применения сложных математических алгоритмов и машинного обучения. Любое ручное вмешательство привело бы только к ухудшению качества сервиса. Поэтому мы исключаем ручное вмешательство в поисковую выдачу и работаем над улучшением алгоритмов", — сказал представитель "Яндекса".
В компании подчеркнули, что алгоритмы, определяющие позиции сайтов в выдаче, одинаково применяются ко всем сайтам.