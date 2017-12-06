"Аэрофлот" заплатит пассажирам рейсов, задержанных в "Шереметьево"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" предоставит компенсацию пассажирам шести рейсов, задержанных в пятницу в "Шереметьево", сообщает авиакомпания в среду.

"Аэрофлот" предоставит компенсацию пассажирам шести рейсов, задержанных в аэропорту "Шереметьево" в пятницу, 1 декабря, более чем на четыре часа. Речь идет о рейсах SU212 Москва – Гонконг, SU2192 Москва – Амстердам, SU274 Москва – Пхукет, SU2016 Москва – Прага, SU2316 Москва – Берлин, SU1702 Москва – Владивосток", – говорится в сообщении.

Компенсация предлагается и тем, кто отказался от перелета. Ее можно получить в денежном виде или в виде премиальных миль, которые участники программы "Аэрофлот Бонус" могут использовать для оплаты дальнейших перелетов. Для пассажиров экономического класса компенсация составит 5 тысяч рублей или 10 тысяч миль, бизнес-класса – 10 тысяч рублей или 20 тысяч миль.

Компания подчеркивает, что задержки произошли не по ее вине. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, воздушные суда были готовы к взлету, но не получили от аэропортовых служб точное время на разрешение на вылет.

"Аэрофлот" принял решение компенсировать своим пассажирам неудобства от долго ожидания вылета в салоне самолета. Этот шаг предпринят по инициативе членов общественного совета "Аэрофлота", в который входит ряд публичных лиц, пользующихся всероссийской и международной известностью. Цель данной меры – поддержание репутации премиального авиаперевозчика, который всемерно заботится о своих клиентах и дорожит их лояльностью", – отмечает компания.