Болельщики "Локомотива" смогут прокатиться на северном олене на "РЖД Арене"

Болельщики Локомотива во время матча за Суперкубок России по футболу между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва)

Болельщики Локомотива во время матча за Суперкубок России по футболу между ФК Спартак (Москва) и ФК Локомотив (Москва)

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футбольные болельщики смогут в субботу, 23 декабря прокатиться на северном олене и рождественском паровозе во время новогоднего фестиваля "ЛокоЛэнд" на "РЖД Арене", говорится в сообщении футбольного клуба "Локомотив".

"Лидер Российской футбольной премьер-лиги продолжает удивлять болельщиков не только своей игрой, но и активной социальной работой. Всех болельщиков, которые придут в "РЖД Арену" на новогодний фестиваль "ЛокоЛэнд" ждут предновогодние сюрпризы. Малыши и взрослые смогут не только пообщаться с любимыми спортсменами, взять у них автографы, но и прокатиться на северном олене и рождественском паровозе, а также загадать желание, которое обязательно исполнится", — сообщил президент клуба "Локомотив" Илья Геркус.

По его словам, гости праздника смогут узнать как построить иглу — зимнее жилище эскимосов народов из снега, как заарканить оленя, собрать елочные эко-игрушки и расписать рождественские пряники, и даже сделать экскимосский аквагрим.

Любители спортивных игр смогут испытать свои силы в матчах по зимнему футболу и хоккею в валенках в компании с персонажами новогодних сказок, а также посоревноваться в умении наряжать живую елку наперегонки в массовом конкурсе Ёлка Challenge.

За несколько дней до фестиваля "ЛокоЛэнд" на территории арены заработает уличный каток. У стадиона также откроется елочный базар.

В пресс-службе "Локомотива" отметили, что клуб давно известен своей креативной концепцией match-day активностей для болельщиков, не меньший резонанс получили и внематчевые мероприятия в Черкизове. В прошлом году ФК "Локомотив" первым в России провел на своей арене open-air новогодний фестиваль с катком, ярмаркой, ёлочным базаром и массовым хороводом вокруг стадиона. Возглавлял шествие наставник "железнодорожников" Юрий Семин, облачившись в костюм Деда Мороза.

После новогоднего праздника клуб провел празднование Масленицы, летний уличный фестиваль "ЛокоЛэнд", удививший общественность уроком йоги на главной арене и барбекю-фестивалем с участием братьев Миранчуков после победы над "Спартаком".