Болельщики "Локомотива" смогут прокатиться на северном олене на "РЖД Арене"

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Футбольные болельщики смогут в субботу, 23 декабря прокатиться на северном олене и рождественском паровозе во время новогоднего фестиваля "ЛокоЛэнд" на "РЖД Арене", говорится в сообщении футбольного клуба "Локомотив".
По его словам, гости праздника смогут узнать как построить иглу — зимнее жилище эскимосов народов из снега, как заарканить оленя, собрать елочные эко-игрушки и расписать рождественские пряники, и даже сделать экскимосский аквагрим.
Любители спортивных игр смогут испытать свои силы в матчах по зимнему футболу и хоккею в валенках в компании с персонажами новогодних сказок, а также посоревноваться в умении наряжать живую елку наперегонки в массовом конкурсе Ёлка Challenge.
За несколько дней до фестиваля "ЛокоЛэнд" на территории арены заработает уличный каток. У стадиона также откроется елочный базар.
В пресс-службе "Локомотива" отметили, что клуб давно известен своей креативной концепцией match-day активностей для болельщиков, не меньший резонанс получили и внематчевые мероприятия в Черкизове. В прошлом году ФК "Локомотив" первым в России провел на своей арене open-air новогодний фестиваль с катком, ярмаркой, ёлочным базаром и массовым хороводом вокруг стадиона. Возглавлял шествие наставник "железнодорожников" Юрий Семин, облачившись в костюм Деда Мороза.
После новогоднего праздника клуб провел празднование Масленицы, летний уличный фестиваль "ЛокоЛэнд", удививший общественность уроком йоги на главной арене и барбекю-фестивалем с участием братьев Миранчуков после победы над "Спартаком".