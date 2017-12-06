Рособрнадзор пояснил, почему отказал Европейскому университету в лицензии

МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Рособрнадзор отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче образовательной лицензии из-за несоответствия вуза лицензионным требованиям и на основании установленного факта предоставления университетом недостоверной информации, однако вуз вправе вновь подать повторное заявление, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Рособрнадзор вновь отказал Европейскому университету в Санкт-Петербурге в выдаче образовательной лицензии, соответствующий приказ был опубликован на сайте ведомства за подписью замминистра образования — руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки отказала АНООВО "Европейский университет в Санкт-Петербурге" в предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности на основании установленного в ходе проверки несоответствия данной организации лицензионным требованиям, а также на основании установленного факта предоставления университетом недостоверной информации", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что после устранения несоответствий университет вправе повторно подать заявление и документы для получения лицензии, которые будут рассмотрены в установленные законом сроки.