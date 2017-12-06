"Аэрофлот" скорректирует расписание в "Шереметьево" после ЧП с самолетом

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. "Аэрофлот" внесет коррективы в расписание рейсов в московском "Шереметьево", где ранее одна из взлетно-посадочных полос была закрыта из-за выкатки за ее пределы самолета авиаперевозчика AirBaltic, говорится в сообщении российской авиакомпании.

"Расписание вскоре будет скорректировано в связи с закрытием одной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" по причине выкатки самолета авиакомпании AirBaltic", — говорится в сообщении.

"Аэрофлот", отмечается там же, будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Twitter.

"Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — добавил перевозчик.

Вниманию пассажиров, вылетающих в/из аэропорта Шереметьево 6 декабря https://t.co/QoSWo4YLiI — Аэрофлот (@aeroflot) 6 декабря 2017 г.

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