МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что "Яндекс" и Google могут "вручную" влиять на выдачу информации при поиске, однако пока нарушений при выдаче результатов их поисковиков не обнаружила, но продолжит мониторинг, заявила РИА Новости начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

В сентябре в интервью РИА Новости она рассказывала о проведении анализа крупнейших игроков рынка поисковиков, в частности, "Яндекса" и Google, на предмет преимущественного размещения ими своих ресурсов при поиске.

Заева в октябре говорила, что служба в ноябре гарантированно завершит анализ Google и "Яндекса" на предмет преимущественного размещения их ресурсов при выдаче в поиске в РФ.

"ФАС была изучена информация, предоставленная Google и "Яндекс" касательно вопроса о том, как два этих крупных поисковика формируют свою поисковую выдачу. По результатам нашего анализа, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено, но установлено, что Google и "Яндекс" могут влиять на выдачу результатов поиска по критериям, устанавливаемым компаниями в любой момент времени практически "вручную", — рассказала Заева о результатах анализа.

"Поэтому каждый случай необоснованного объективными критериями ранжирования должен тщательно расследоваться, мониторинг мы будем продолжать", — подытожила она.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете. В ФАС ранее говорили, что изучают опыт ЕК по этому вопросу.