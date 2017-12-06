Волонтер рассказал, почему задал Путину вопрос об участии в выборах-2018

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Лауреат премии "Доброволец года" Максим Токарев, получивший свою награду из рук президента РФ Владимира Путина, не готовил заранее вопрос о выдвижении главы государства на выборах 2018, решение пришло экспромтом.

Путин почти ответил о своем участии в выборах, автор вопроса говорит, что импровизировал pic.twitter.com/p5aD5nVH8y — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 декабря 2017 г.

В ходе участия главы государства в церемонии вручения премии "Доброволец России 2017" ему задали вопрос, будет ли он баллотироваться на новый срок. В ответ Путин спросил, поддержали бы его в этом собравшиеся в зале. Волонтеры ответили ему многотысячным одобрительным хором голосов. Путин сообщил, что в ближайшее время примет решение, будет ли участвовать в президентских выборах в 2018 году.

"Зная, что Владимир Владимирович ничего не говорил о своей предвыборной кампании, я решил, а почему бы нет, есть возможность (спросить). Я понял, что "да", он будет баллотироваться в следующем году президентом… Я считаю, что он, скорее всего, уже принял это решение", — сказал Токарев журналистам, отвечая на вопрос, готовил ли он свой вопрос заранее.

Волонтёр отметил, что почувствовал энергетику зала, когда Путин вышел для награждения.

"Это был полностью экспромт, ничего не готовилось, просто решил: почему бы не задать этот вопрос. (Вопрос пришёл в голову) прямо экспромтом", — добавил Токарев.

Он рассказал, что получил премию "Доброволец года" за проект "Сохранение Байкала".

"Мы проводим летом волонтерский лагерь под названием "Байкальская береговая служба". Эта служба занимается экологическим просвещением населения, туристов, контролем за чистотой особо охраняемой территории побережья Байкала, внедрением современных технологий по утилизации, сортировке мусора, общественным контролем, выявлением нарушений", — сказал "доброволец года".