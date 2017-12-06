МВД России выступило против легализации марихуаны в медицинских целях

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. МВД России выступает против легализации легких наркотиков, таких как марихуана, в том числе и в медицинских целях, заявил на пресс-конференции начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Храпов.

"Наше мнение — категорически против, мнение Минздрава — также категорически против… В этом нет никакой пользы, никакого медицинского эффекта, кроме ухудшения ситуации", — сказал Храпов, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил начальник главка, в таких странах, как Нидерланды, Уругвай, Мексика, где легализовали марихуану, "правозащитники, здравомыслящие люди приходят к выводу, что это на самом деле было неправильное, ненужное решение".

"Во-первых, существует такое мнение, что марихуану можно использовать в медицинских целях. Поверьте мне, для каждого вида болезни, где можно было бы применять для лекарственного эффекта марихуану, существует масса аналогов фармацевтических, более качественных и более безопасных. Употребление марихуаны в любом случае всегда вызывает зависимость. Если человек продолжает длительно ее употреблять, то, как правило, это вызывает определенные изменения психологического свойства", — сказал Храпов.